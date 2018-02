La Inspección de Trabajo acorrala a Deliveroo y Glovo por los falsos autónomos

Y nosotros los buenos españoles llevamos años robando el 20% del PIB de los catalanes para pagar el PER de Andalucía y Extremadura el legal y el que hubo fraudulento en Andalucía aunque el legal deja también mucho que desear, también sirve para pagar el 27% de funcionarios que tiene una comunidad como Extremadura, sirve también para compensar el nulo aporte de vascos y navarros al estado, pero claro de estos nadie se acuerda, aquí el que no roba es porque no puede chavalote, la culpa de lo que pasa en este país o lo que sea no es solo de los catalanes o sus políticos, ese odio a los catalanes que os inculca el PP y que creáis que ellos tienen la culpa de todo no os deja ver más allá de vuestras narices, por cierto ese PP que tan español es no se si sabrás que ha robado al pueblo y bastante también y además Cataluña no es la única que recibe FLA pero claro las otras que reciben son muy españoles sus habitantes y estos de Delivero que cierren si no pueden y si cierra este país mejor y así empezamos a hacer uno sin mentalidades con odios inculcados.