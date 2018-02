La falta de liquidez llevó al Popular a la resolución: dos días antes era solvente

La verdad, como la mierda flota. Por qué no me sorprendo. Todavía queda más, hasta los 32000 que dijo Guindos que le habría costado a los españoles, de no sacarle las castañas del fuego el Santander.



Y lo que van a palmar los demandantes de justicia en costas.



Les están esperando para dar un escarmiento a futuros litigantes.



Y con la crisis a las puertas. Siento escalofríos y no es la gripe. Ya la pasé.