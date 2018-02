770 420

Francisco González no seguirá al frente de BBVA a partir de 2019 y apunta a Torres o Páramo como sus sucesores

"Tenemos un equipo fabuloso y no va a haber sorpresas", ha señalado

Afirma estar "absolutamente encantado" de no haber comprado Popular

El presidente del banco rechaza el impuesto a la banca propuesto por el PSOE

El presidente del BBVA, Francisco González, ha asegurado que no seguirá al frente del banco después de los 75 años, una edad que cumple en octubre de 2019, y por ello la entidad ya trabaja en un plan para abordar su sucesión. "El día que me vaya será triste para mí, pero de orgullo por todo lo que queda detrás", ha dicho el banquero en respuesta a una de las primeras preguntas de la presentación de resultados, en los que ganó 3.519 millones en 2017.

A renglón seguido, ha insistido en que su relevo no será una sorpresa, dando a entender que se apostará por alguien de la casa, al tener "un equipo francamente fabuloso". Aunque no ha querido dar nombres, los dos directivos cercanos a González en la actualidad son su consejero delegado, Carlos Torres, y su consejero ejecutivo, José Manuel González Páramo.

Repreguntado sobre si el actual consejero delegado era el sucesor lógico, señaló: "¿Usted qué cree? Está muy claro por dónde voy a salir, cualquier cosa que no vayamos por ahí, sería una gran sorpresa", intentando zanjar el asunto.

Hace dos años en Davos (Suiza), ha recordado, ya dijo que la edad de jubilación de la cúpula de la entidad está fijada en los 75 años, edad que cumple "el año que viene". Preguntado por si aspira a algún cargo honorífico, González se ha mostrado tajante con "ninguno". "Cuando me vaya del banco, me iré al 100% para que los que vengan tengan una libertad absoluta para hacer lo que quieran", detalló. En cualquier caso, ha puntualizado que los cargos los decide el consejo de administración.

"Encantado" de no comprar Popular

González se ha mostrado "absolutamente encantado" de no haber comprado Popular en las tres oportunidades que tuvo para ello y ha comentado, tras analizar el caso de esta entidad, lo importante que es "hacer bien una sucesión" en los puestos de mando.

"Viendo el caso de Popular, qué importante es hacer bien una sucesión", ha manifestado el presidente de BBVA. González ha señalado que en BBVA conocen "muy bien" la operación de compra de Popular porque tuvo la oportunidad de hacerse con el banco en diciembre de 2016 y en marzo y en junio de 2017, pero decidió no hacerlo.

Según ha dicho, la hipotética creación de valor de Popular para BBVA no era suficiente para la entidad que preside, razón por la cual decidió no comprar el banco. "Estamos absolutamente encantados de no haber comparado Popular porque tendríamos un problema", ha apuntado González en referencia a que el equipo debería estar centrado ahora mismo en "arreglar" la situación de Popular.

Temor a Amazon y Facebook

González ha afirmado que, en cuanto a la digitalización, las compañías que le preocupan no son Santander o JP Morgan, sino Alibaba, Tencent, Amazon o Facebook, que son "los que van a marcar el paso". "Lo que me preocupa de verdad no es Santander ni JP Morgan. Los que van a marcar el paso son los Alibaba, los Tencent, los Amazon o los Facebook. Ahí va a estar el tema importante, ahí se va a definir la liga de competidores nueva", ha señalado.

En opinión del presidente de BBVA, la estrategia digital, en general, actualmente está clara, cuando años atrás "se discutía". "Todo el mundo habla de transformación digital y, lógicamente, también Santander", ha apuntado González preguntado por los avances en digitalización de la entidad presidida por Ana Botín.

Para el primer ejecutivo de BBVA, es necesario transformar los bancos actuales en otros "sobre la marcha", algo que "lleva mucho tiempo". "Nosotros en el tiempo tuvimos una estrategia bastante sólida. Nos faltó ejecución, sin duda", ha reconocido González, para quien no habrá "espacio para todos". "La regulación va a marcar la diferencia", ha añadido.

Pide al sector público regular el nuevo mundo

El presidente de BBVA ha señalado que "es hora de que el sector público entienda muy bien" el tema de la digitalización y el hecho de que "es evidente que el mundo actual no sostenible y con el tiempo irán desapareciendo muchos bancos".

"Hay que empezar a pensar en una nueva arquitectura jurídica que dé una respuesta inteligente a los retos que se nos están planteando", ha apuntado González, para quien ese nuevo marco debe equilibrar los intereses de los consumidores y los riesgos sistémicos, al tiempo que debe evitar "ahogar la innovación".

"Es un tema muy complejo en el que estamos trabajando con muchos reguladores", ha explicado el 'número uno' de BBVA, para quien se trata de un tema "transversal, no local" que tiene que ser asumido por un organismo global.

Rechaza el impuesto a la banca

"Soy muy mayor para escuchar estas cosas. Las he oído muchas veces en la vida en países más como Bolivia que en Europa", ha asegurado González ante la propuesta del PSOE de crear un nuevo tributo al sector bancario para financiar el déficit de las pensiones. A su juicio, crear un tributo un sector y otro no provocaría un "factor distorsionante" de la economía.

El presidente del banco ha señalado que si la justificación es que el sector ha recibido ayudas públicas, "recuerdo que han sido las cajas y no los bancos los que las han recibido". "Emplazo a los que piensen en esto que identifiquen a las entidades", puntualizó.

Visto bueno para la llegada de Guindos al BCE

El directivo cree que sería un "orgullo" que un español llegara a la vicepresidencia del BCE y, aunque se trata de un puesto técnico, valora la experiencia política del ministro de Economía, Luis de Guindos, si acaba siendo el candidato.

El hecho de que un ministro deje su cartera y pase inmediatamente a un puesto de este tipo podría resultar un inconveniente, según algunos expertos, pero Francisco González cree que "eso no es relevante" pues se trata de un puesto técnico. En cualquier caso, ha añadido, para una candidatura así la experiencia política del ministro puede ser importante y ha mostrado su deseo de que "esta vez salga bien".

Sin embargo, a diferencia de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, que ha ensalzado la labor del ministro De Guindos, el máximo ejecutivo de BBVA se ha limitado a citar su experiencia política, sin calificativos.

