Ryanair: "Si encuentras un billete más barato te devolvemos la diferencia y cinco euros"

La promesa forma parte de la quinta fase del programa "Siempre Mejorando"

Avión de Ryanair

Ryanair calienta la guerra de precios en 2018 con una estrategia de marketing típica de empresas como Fnac, Media Markt o El Corte Inglés: el mejor precio garantizado. Así, la aerolínea irlandesa de bajo coste se ha subido al carro de las grandes maniobras publicitarias y se ha comprometido a reembolsar la diferencia más cinco euros a los clientes que encuentren un billete más barato en la misma ruta y fechas que el que le han comprado.

La devolución se realizará a la cuenta de My Ryanair y ese dinero se podrá usar para adquirir otros billetes de la propia compañía aérea, reservar hoteles o alquilar coches. A la espera de que se den a conocer las condiciones definitivas de la oferta, Ryanair matiza que reembolsará el dinero sólo si el cliente encuentra vuelos más baratos con otras compañías al mismo aeropuerto, el mismo día y con una diferencia de una dos horas entre los trayectos. Unas condiciones que son muy difíciles de conseguir y de probar. "Seguimos innovando, pero hay una cosa que nunca cambiará, nuestras tarifas económicas, que prometemos que no serán superadas", aseguró Kenny Jacobs, director general de marketing de Ryanair en una rueda de prensa en Londres.

El compromiso de Ryanair reembolso si un cliente encuentra una tarifa más baja viene un momento en el que las compañías aéreas han empezado a elevar los precios de los billetes o, por lo menos, a frenar su ajuste, y en el sector se espera que el ingreso medio por pasajero suba en 2018 por primera vez desde hace seis años ante el alza del precio del crudo y la concentración del sector. La quiebra de varias aerolíneas (Air Berlin, Monarch, Alitalia) están reduciendo el ritmo de crecimiento de los asientos ofertados. Un alza que se empezó a notar en la recta final de 2017 y que criticó el presidente de Aena, Jaime García Legaz: "no entiendo que nosotros hayamos bajado las tarifas un 2,02% y los billetes hayan subido de media un 4%", aseguró durante una jornada organizada por Hotusa en la semana de Fitur.

Sin plástico en 2023

La iniciativa, que se pondrá en marcha en los próximos meses (no hay fecha cerrada) forma parte de la quinta fase del programa Siempre Mejorando, que la compañía puso en marcha hace varios años para mejorar su imagen, su relación con los clientes y la calidad de su servicio. En este caso, la fase incluyen el desarrollo de nuevos servicios, herramientas digitales e iniciativas medioambientales, como eliminar el uso del plástico de su operación de aquí a 2023 y establecer un sistema de compensación de huella de carbono.

A su vez incluye una promesa de puntualidad por la cual la compañía se compromete a mantener la tasa de puntualidad de sus vuelos en un 90% y la creación de nuevo equipo especializado para agilizar la tramitación de reclamaciones por cancelación o retraso. "Gracias a este nuevo departamento, las reclamaciones válidas serán tramitadas en un máximo de 10 días", explica la firma. Esta promesa viene después de que la firma se tuviera que enfrentar a un alud de reclamaciones por la cancelación de miles de vuelos en la recta final del año pasado ante la falta de pilotos.

"También desvelamos Try Somewhere New, un centro de contenidos de viaje, alojado en la página web de Ryanair, que incluirá guías de viajes exclusivas y videos de destinos en siete idiomas", asegura la compañía que, en su estrategia de convertirse en el Amazon de los viajes, ha reforzado Ryanair Transfers, que da más opciones de traslado con un nuevos socio: car Trawler, y ha puesto en marcha un crédito de viajes en Ryanair Rooms, por el que da un descuento en vuelos al reservar alojamiento a través de su plataforma.

