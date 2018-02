330 43

Experto avisa de que las aplicaciones móviles que determinan los días no fértiles "no tienen fiabilidad"

31/01/2018 - 14:54

El ginecólogo y jefe del Servicio de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, Koldo Carbonero, ha avisado de que las aplicaciones móviles que determinan los días no fértiles no pueden ser utilizadas como método anticonceptivo porque "no tienen fiabilidad".

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

"Son aplicaciones propuestas para determinar los días no fértiles del ciclo femenino y así poder tener relaciones sexuales sin riesgo de concepción. Pero hay que advertir que no es un método anticonceptivo comparable a los tradicionales (preservativo, anticonceptivos hormonales o DIU) y por supuesto no tiene esos mismos parámetros de fiabilidad", ha aseverado Carbonero.

Esta aplicación, prosigue, se basa en el control de la temperatura basal corporal tomada diariamente y correlacionarla con posibles días no fértiles. "Es bien sabido que si el ciclo femenino es normal en su funcionamiento, la temperatura basal es bifásica lo que significa que en la segunda mitad del mismo es aproximadamente 0,5 grados mayor que en la primera mitad. Los responsables del mismo lo venden como un método eficaz, que evita la ingesta de fármacos y mucho más barato que los métodos convencionales", ha explicado el especialista en Ginecología.

Dicho esto, el experto ha insistido en que este tipo de aplicaciones no tienen grados altos de fiabilidad, puesto que el ciclo menstrual de cada mujer sufre variaciones importantes y que incluso para los profesionales ginecológicos, averiguar el periodo ovulatorio de un ciclo requiere una monitorización del mismo, a base de controles ecográficos y determinaciones hormonales.

"De hecho el control de la temperatura basal, se ha desestimado en los estudios reproductivos de mujeres con problemas de infertilidad. La ovulación es un hecho muy difícil de predecir y con gran variabilidad en los diferentes ciclos de la misma mujer por lo que utilizar esta estimación como método anticonceptivo eficaz, tiene muchas posibilidades de no cumplir su objetivo final", ha zanjado Carbonero.

