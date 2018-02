ArcelorMittal gana un 157% más en 2017, hasta 3.670 millones, y recupera el dividendo

El capital de quiénes sino de sus accionistas .Los accionistas minoritarios no estudian los estados financieros de una empresa y no saben exactamente si la deuda es asumible o no. Lo que si es cierto es que esta empresa se fue de alrededor de 60 euros de hace unos años hasta los casi 5 con que inició la ampliación.



Yo no venderé mis pocas acciones con las que gano dinero porque no me parece mal que se sanee pero no estoy muy de acuerdo con que el accionista, al menos minoritario, sea en las empresas un pagano que está para las horas malas y cuente poco para las horas buenas.



En cuanto a Telefónica, su deuda es grande pero asumible. Se endeudó porque ha comprado mucho y ese mucho da valor e ingresos. Empresas no endeudadas no conozco salvo alguna Pyme lo importante es que la pueda pagar.