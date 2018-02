Grifols admite pérdidas de 80 millones por el revés a su participada en EEUU

Aradigm se enfrenta a una demanda colectiva por fraude a inversores

La farmacéutica Grifols reconoció el martes a la CNMV que las noticias negativas que rodean a su participada estadounidense Aradigm le puede costar hasta 80 millones de euros. Y es que, como viene informando estos días elEconomista, esta filial -de la que Grifols es el máximo accionista- ha visto cómo en apenas una semana la Agencia del Medicamento de EEUU ha tumbado uno de sus fármacos por fallos en sus ensayos clínicos, lo que ha provocado que hasta ocho bufetes de abogados hayan presentado una demanda colectiva contra la compañía por un supuesto fraude a los accionistas.

Este martes, Grifols -que hasta ahora no había querido responder a las preguntas de este diario sobre las consecuencias de estos procesos- sí tuvo que admitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la compañía "en virtud del principio de prudencia, ha reevaluado los activos relacionados con la participación en la compañía estadounidense Aradigm". En concreto, Grifols estima "un impacto" negativo aproximado "de 80 millones de euros". Según el laboratorio, estas pérdidas se producen después de que la participada "no ha obtenido la aprobación de su producto Linhaliq por parte de la U.S. FDA (la Agencia del Medicamento en EEUU)".

Hay que recordar que la farmacéutica catalana compró en 2013 la licencia de este fármaco tras adquirir una participación del 35% en el capital de Aradigm Corporation. Con este acuerdo, Grifols se aseguró la licencia exclusiva de ámbito mundial para el desarrollo y comercialización del medicamento y además obtuvo dos asientos en el consejo de administración de la empresa con sede en California.

Según el acuerdo, Grifols también se hacía responsable desde ese momento de los gastos de desarrollo y clínicos del fármaco, hasta un máximo de 65 millones de dólares.

Ganancia por la reforma fiscal

La farmacéutica también aprovechó el martes para anunciar al mercado que las pérdidas por la situación de su participada Aradigm serán compensadas este año por el impacto positivo y no recurrente que tendrá en sus cuentas la reforma fiscal aprobada en EEUU. Según Grifols, la rebaja fiscal de Trump le beneficiará en 170 millones de euros, por lo que "teniendo en cuenta ambos impactos", la firma estima un ingreso positivos netos de 90 millones de euros en los resultados consolidados del cuarto trimestre.

