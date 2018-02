Los promotores llevarán a Carmena a los tribunales por el bloqueo de los suelos del sureste de Madrid

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) llevará a los tribunales el conflicto que rodea a los desarrollos del Sureste si el Consistorio sigue bloqueando esta enorme bolsa de suelo donde se preveía la construcción de 100.000 viviendas, gran parte de ella de carácter social.

Así lo ha explicado el presidente de la patronal, Juan Antonio Gómez-Pintado, que asegura que estudian recurrir de forma inmediata el Plan Director de la Estrategia de Desarrollos del Sureste que aprobó el Ayuntamiento de Madrid el pasado 24 de enero para reducir a la mitad el número de casas previstas en los ámbitos del sureste (Los Berrocales, Valdecarros, Ahijones y Los Cerros).

El Plan Director es un documento político de carácter no jurídico que pretende evitar lo aprobado en el Plan General, puntualizan desde la patronal. "Para los promotores el camino siempre viene marcado por lo que marca la legalidad vigente, en este caso representada en el Plan General", explica Gómez-Pintado, que destaca que el Consistorio ha tardado más de dos años en elaborar este documento que además vulnera el principio fundamental de seguridad jurídica.

Para la patronal madrileña este documento además aleja a las clases medias y a los jóvenes de acceder a una vivienda en Madrid, ya que el sureste dispone de más del 50% de viviendas protegidas de la ciudad. "No podemos permitir una sociedad donde los jóvenes no tienen posibilidad de emanciparse porque no pueden acceder a una vivienda, ya sea en compra o en alquiler" afirma Gómez-Pintado.

Según un informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, en 2017 solo el 19,4% de los jóvenes españoles han podido emanciparse. Este informe destaca también que una persona joven necesita destinar el 60,8% de su salario para pagar una hipoteca, lo que implica cobrar 4,3 veces su salario para la entrada de la casa, mientras que si opta por el alquiler necesitaría el 85,4%.

"La puesta en marcha del Plan Director paralizaría durante 8 años los planes de vivienda protegida del Ayuntamiento y la Comunidad dentro de la capital", explican desde Asprima.

El planteamiento original de los Desarrollos del Sureste preveía crear, a lo largo de los 40 años de construcción de los distintos proyectos, alrededor de 965.000 empleos. Igualmente el proyecto planteaba una inversión aproximada 13.000 millones de euros, de los cuales las distintas Juntas de Compensación ya han invertidos alrededor de 350 millones de euros.

"No parece creíble que el Ayuntamiento pretenda paralizar un proyecto generador de riqueza y empleo para la ciudad" sentencia Gómez-Pintado.

El proyecto original de los Desarrollos del Sureste recoge además 1.200 hectáreas de zonas verdes, equiparable a 100 veces El Retiro, lo que supondría un nuevo pulmón para la ciudad de Madrid.

Por otro lado, Gómez-Pintado ha destacado que desde el Ayuntamiento se está produciendo una "dejación de funciones", ya que no se están tramitando los expedientes urbanísticos en los ámbitos del sureste, una situación que vulnera los derechos de los propietarios de los suelos, que han llevado a cabo millonarias inversiones en la zona y que están respaldados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) tal y como se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 2016.

"Si la administración decide no tramitar los expedientes, la única defensa que tenemos ante esta situación es la demanda, no hay otra posibilidad". Su deber es "rechazar o aceptar los expedientes y eso no se está haciendo", destaca el presidente de Asprima.

