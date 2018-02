Amazon, Buffett y JP Morgan se alían para crear una empresa sanitaria que abarate la asistencia a sus empleados

El mercado sanitario sufre un problema de hiperinflación de precios a causa del colectivismo, gobiernos y aseguradoras no paran de inyectarle dinero al mercado, por lo tanto los millones de clientes o pacientes no pintan nada en la negociación de los precios, simplemente pagan y otros negocian, a los cuales por supuestos como intermediarios les importa poco el coste, así que al final los precios no paran de subir. En España si nos dieran la factura veríamos que los costes son desproporcionado con relación al salario medio, precisamente porque si hace falta más dinero ya se encargará Montoro de quitárselo a los trabajadores, autónomos y empresas, empleando la violencia en forma de ley y bajo amenaza de cárcel.



Por otro lado es un sector hiperregulado lo cual restringe mucho la oferta, ya que solo los grandes pueden asumir el coste que implica todas las exigencias y principalmente soportar la lentitud burocrática, sobretodo en el sector farmacéutico.



Para que el mercado sanitario sea barato necesita más oferta es decir más mercado no lo contrario como pretenden los políticos, en EEUU es posible que esta revolución suceda pero en esta Europa estatista es imposible y en nuestro caso es aún peor por el sistema de pensiones de reparto, así que veremos como en las próximas décadas el sistema sanitario en España acaba siendo tercermundista, por la falta de dinero y el incremento de la demanda por el envejecimiento de la población, así que aquel que quiera tener unos servicios de calidad tendrá que pagarlo aparte de lo que ya paga de impuestos cada vez más confiscatorios.



Lo peor que le pudo pasar al mercado sanitario en prácticamente todos los países es que el Estado lo monopolizara, con la comida afortunadamente no se han atrevido más luego de las hambrunas que produjeron en el comunismo, así que espero ver algún día un mercado sanitario igual al de los alimentos, curiosamente no hay nada tan imprescindible como los alimentos para la vida y papá Estado se lo deja al mercado cuando en teoría debería monopolizarlo ya que de lo contrario los “malvados” capitalistas neoliberales por codicia matarían a todo el mundo de hambre y venderían todo carísimo, la realidad es que ha pasado lo contrario se produce cada vez más comida y más barata, pues lo mismo debería pasar en el mercado sanitario pero por desgracia el Estado no deja que pase.