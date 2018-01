770 420

Fomento viajará a Arabia para negociar un "nuevo calendario" para el AVE a La Meca

De la Serna ve lejos cualquier acuerdo con los fondos de radiales en quiebra

Asegura que el aeropuerto de Murcia estará a operativo a finales de 2018

Prevé licitar 2.000 millones de euros en carreteras durante este año

El AVE a La Meca no estará plenamente operativo el próximo 16 de marzo, tal y como se pactó a mediados del año pasado con las autoridades saudíes.

Los retrasos en la construcción de las estaciones, los problemas para terminar el último tramo hasta la ciudad santa de La Meca y otra serie de inconvenientes, han llevado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a preparar un viaje a Arabia para negociar con las autoridades saudíes "un calendario definitivo" para la puesta en marcha de la operación comercial por parte de Renfe.

"Tenemos previsto acudir para cerrar un calendario definitivo con las autoridades saudíes. No me atrevo a hablar del plazo porque hay todavía muchas dificultades y las estaciones sin terminar por lo que no sabemos cuándo empezará la operación comercial", aseguró De la Serna durante la celebración de la jornada Foro de líderes organizada por Efe.

El secretario de estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez Pomar, ya aseguró en una entrevista que el proyecto sufriría nuevos retrasos y que la nueva fecha prevista (marzo) tras pactar el primer aplazamiento no era realista. Así, el consorcio que construye el AVE del Desierto lleva semanas negociando sin éxito una ampliación de los plazos. Si no se logra un nuevo pacto y hay retrasos, el consorcio se juega una multa diría de un millón de euros hasta que lo ponga en marcha.

Macroconcurso de Renfe y carreteras

Más allá de los inconvenientes en Arabia, el ministro aseguró que este año se abrirán o terminarán siete nuevos tramos de AVE, se lanzará el macroconcurso anunciado para comprar trenes y locomotoras por 1.500 millones de euros y se licitarán obras para construir carreteras por 2.000 millones de euros solo este año dentro del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC).

Dentro de la carreteras, el ministro aseguró que quiere negociar con la oposición para llegar a un pacto sobre el futuro de las autopistas de peaje que terminan su plazo de concesión ahora y volverán a la propiedad del estado. Asegura que no hay nada decidido. En cuanto a las autopistas quebradas, la historia cambia.

Así, sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con los fondos que compraron la deuda de las autopistas en quiebra, el ministro ha descartado esta opción y ha anticipado que los procesos se judicializarán. "Tendría que ser una oferta extremadamente atractiva", ha señalado sobre la posible quita en la deuda que estarían dispuestos a asumir los fondos.

El aeropuerto de Murcia, a final de año

Aena sigue en el punto de mira de Fomento que ha insistido en la importancia de desarrollar la expansión internacional y buscar nuevas oportunidades de negocio "tanto dentro como fuera de España". En este punto, anunció que el Presidente de Aena está ahora en Colombia "dando la batalla" para hacerse con la ampliación del plazo de explotación de los aeropuertos del país que ya gestionan.

En esta línea, ha señalado que el nuevo aeropuerto de Murcia ha sido una gran oportunidad y que estará operativo a finales de 2018. Por su parte, también están avanzando en el plan inmobiliario de Aena y en febrero se anunciará el reparto de los terrenos que rodean a El Prat así como los planes de futuro del aeropuerto catalán y el de Barajas. A su vez, aprovechó la ocasión para asegurar que no se privatizará más el gestor.

