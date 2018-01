La Generalitat renueva 7,4 millones de ayudas a la prensa en pleno 155

El Gobierno asegura que no se repartirán fondos mientras haya intervención

La aplicación del artículo 155 de la Constitución no sólo no ha logrado frenar las ayudas a las prensa en catalán, en su mayoría proindependentista, si no que éstas podrán continuar a lo largo de 2018. Así, en plena intervención estatal, la Generalitat ha renovado el reparto de 7,4 millones de euros en subvenciones a los medios de comunicación que publiquen en catalán o aranés como El Punt Avui, Ara, Vilaweb o El Nacional.cat, muchos de los cuales defienden todavía la vía unilateral para declarar la independencia de Cataluña, siguen llamando president a Carles Puigdemont, que está en Bruselas fugado de la justicia, y se refieren a Oriol Junqueras como preso político.

Fuentes del Gobierno insistieron ayer sin embargo en que la convocatoria no se realizará mientras perdure el 155. "Lo importante es autorizar el desbloqueo de los fondos y mientras siga la intervención no se hará. Estas ayudas se han publicado como parte de la prórroga de los presupuestos de 2017", explican estas mismas fuentes.

Aun así, a la espera de la haya Govern y convocatoria oficial, el Departamento de la Presidencia de Cataluña, que depende de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría hasta que se forme un nuevo ejecutivo autonómico, ha aprobado convocar ayudas a lo largo de este año de 3,98 millones de euros a la prensa escrita en soporte de papel; de 1,48 millones a los medios digitales, de 570.000 euros a las televisiones privadas, de 577.000 euros a las radios y de otros 814.000 euros más al fomento del periodismo en catalán. El documento en el que se recogen las ayudas previstas que el departamento de la Presidencia quiere convocar durante 2018 fue actualizado el 12 de diciembre del año pasado.

Fue, por lo tanto, pocos días antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy desbloqueara el pago de las subvenciones a la prensa escrita, las radios y las televisiones aprobadas y adjudicadas ya en 2017, y que superaban en ese caso los 5,8 millones de euros. En ese momento, el Ejecutivo mantuvo congeladas las ayudas públicas a los medios digitales independentistas que da la Generalitat solo por publicar en catalán asegurando que el reparto no estaba justificado, no era urgente y era discriminatorio.

Su intención era frenar así el apoyo que estos medios online dan al independentismo y la vulneración de la Constitución para romper con España. Es una postura que Moncloa no pudo mantener mucho tiempo ya que, ante la amenaza de denuncia por parte de las webs que se iban a quedar sin sus prevendas anuales, los servicios jurídicos del Govern recomendaron al Gobierno levantar el veto al pago de las mismas, según adelantó ABC. "Las ayudas de 2017 estaban preadjudacas ya por lo que de no darlas se podría incurrir en prevaricación", explican desde el Ejecutivo. El pago pendiente, que ascendía a los 1,9 millones de euros, se realizó así el pasado 29 de diciembre.

Publicidad institucional

De lo que todavía hay pocas noticias es de la contratación de publicidad institucional. De momento, se ha prorrogado hasta octubre de 2018 el acuerdo marco de inserción de publicidad institucional en los medios de comunicación (adjudicado a las agencias en octubre de 2015), que contempla una inversión anual de unos 10 millones de euros más IVA, una cifra que está muy lejos del presupuesto total que suele tener esta partida.

Solo en 2016, el Govern, presidido entonces por Carles Puigdemont, repartió 30,7 millones de euros entre los distintos medios, de los cuales 20,7 millones fueron a los medios escritos (papel e Internet). En los últimos seis años, desde que el independentismo ha ido ganando peso, el gasto de Generalitat en publicidad institucional ha superado los 150 millones, convirtiéndose en una vía de ingresos fundamental para medios nacionalistas como El Punt Avui, que recibió 2,35 millones en 2016, El Periódico de Catalunya, que ese año se llevó 3,9 millones, La Vanguardia, con 2,2 millones en 2016 o Ara, que logró 1,28 millones ese ejercicio.

PUBLICIDAD