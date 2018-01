Opel acepta un preacuerdo que salva Figueruelas en espera de un referéndum

Habia una vez un pais donde los Sindicatos defendian a los trabajadores, no sabemos cuando esto cambio y aún más en nuestra fabrica, cuando un trabajador pedia ayuda a los delegados de nave, estos asentian con los hombros y hasta llegaban a ponerse enfrente del trabajador que les habia llamado.



Hoy se nos hizo llegar que la empresa por medio de diferentes personas, sin que hubiera nada firmado (se supone)... estaban reuniendo a los trabajadores explicándoles amablemente que si mañana salía (NO), pues habria repercusiones para los trabajadores de Linia 1, Y por ultimo los sindicatos CCOO y UGT que metian miedo con los sindicatos amarillos de citroen Vigo, nos salen con un preacuerdo que a todos nos han echo temblar las piernas.



Aqui abajo cuelgo la carta de UGT Unión General de Trabajadores, con todo mi respeto creo que deberian cambiar de nombre, en nuestro caso nos sentimos traiccionados por lo que se han echo llamar comite, mas bien les llamaria comite para la empresa, les pedimos que pidan perdon a la plantilla y a sus familias y despues, dimitan¡ eso si les queda algo de honrraded y dignidad.



Nosotros no vamos a decir que se vote si o no, me pongo en el lugar de una persona con hijos, hipoteca y con contrato relevo indefinido o con menos de 15 años de antiguedad en la empresa y tiemblo, a si mismo con los menores de 55 años undiendoles en lo que tenia que ser su futuro.



De la misma forma digo que un trabajador con 33 años de antiguedad recibiría mas de 120.000 euros, uno de 16 unos 40.000 si fueran despedidos, mas los dos años de paro.



Asi mismo hagan fotos de sus familias y colocarlas en las taquillas entre los 40 sabados y las horas obligadas les haran falta, ya no hablemos de mantenimiento.



Los responsables de los sindicatos no deben salir impunes sus afiliados deberan tomar las medidas oportunas.



De momento mañana habra referendun y los que penseis estar aqui dentro de 5 años os lo decimos estaremos en las mismas que ahora y a peor y ahora mas aún saliendo el Si, PSA no garantiza el futuro de esta planta para mas lejos de la duración de esta mierda de convenio, suerte para dentro de 5 años, donde estaremos 1000 indefinidos y 3000 con contratos basura porque que nadie de contrato piense que sera indefinido con PSA.



Mañana nos jugamos el futuro y la dignidad.