La mexicana Bimbo rescata su filial española tras perder 180 millones

A todos los comentarios:



#1 el problema no radica en el sueldo de los transportistas, sino en que la materia fresca expira en poco tiempo y requiere mas servicios de transporte. Si el problema fueran los sueldos de los repartidores todas las empresas de alimentacion estarian en perdidas.



#2 Efectivamente llevan tiempo en perdidas, la marca blanca ha echo bajar las ventas y por otro lado, esta lleno de intermediarios desde que se fabrica hasta que llega al consumidor final, lo que conlleva incrementos del coste del producto y tambien se tienen que tener en cuenta los impuestos que aqui somos los reyes en cobrar por todo.



llevan tiempo en numeros rojos



#3 El problema no fue comprar Panrico, sino que siguieron con el mismo sistema que antes, no han habido planes de viabilidad, y hace falta disminuir costes del producto, con lo que al final puedes bajar el precio y incentivas ventas. Spain no es un estado ejemplar, los productos finales estan llenos de sobrecostes y en parte de culpa la tiene el estado.



#4 Los directivos ganan mucho ? y en que empresa no es asi ... el problema es fabricar un producto que sea rentable y si no lo es cambiar el sistema o eliminarlo de la venta, los directivos siempre cobraran, por eso estan a cargo de la empresa, esa respuesta es tipica de la gran mayoria de personas, cuando hay problemas en ventas de productos el problema los directivos, encegarse en esto no dejar ver mas alla.



Saludos