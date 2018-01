Elon Musk recibirá 60.000 millones de dólares de Tesla si cumple los objetivos marcados para 2028

Amazon caminaba solo en un mercado sin compentencia hasta ahora, y dicha empresa sobrevivio a las punto com del año 2.000



Tesla, no solo es el unico que produce coches electricos, ademas tienen las marcas europeas y asiaticas pisandoles los talones, con coches ya de 300 a 400 kilometros de autonomia, por el mismo precio que el model 3, pero tesla, ha sabido venderse muy bien entre el sentimiento norteamericano patriotico anti-europa-asia, y por cierto, las baterias de tesla son de parasonic.



lo peor de todo de que una empresa que sigue atrasando la produccion y que aun no genera beneficios cotice a per infitino y capitalice como daimler por ejemplo. XD



Es como ahora que bmw vende 2.2 millones de coches al año, y digo que en 2028 vendera mas hasta vender un total de 22 millones de coches, a una rentabilidad del 17% = 170% y por tanto se triplica la empresa, vamos una fantasia porque asi no funciona el mercado.







hyundai ya ha triplicado lo coches electricos en 2017, bmw ha superado los 100.000, este año sale un audi suv con nivel 3 de conduncion autonoma y 500 km..., renoult, nisan, hyundai ford, wv y bmw ya tienen coches electricos 100% con 300 km de autonomica, cuando hace 2 años no llegaban ni a 100....







pero elon musk maneja muy bien spacex, y en febrero lanzaran su falcon heavy al espacio, en eso, en eso si que van avanzados.