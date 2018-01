"Las firmas de Internet deben pagar impuestos donde generan beneficios"

Ángel Gurría

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, habló ayer con el elEconomista en el Foro Económico Mundial un par de horas antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, se dirigiera a los escalafones más altos del mundo empresarial y político. Pero el exministro mexicano se olía por dónde irían los tiros del discurso del magnate. Gurría elogia las reformas en España, pero recuerda que hay que mantener el impulso. Y se muestra más crítico con la intención de Europa de cuajar su propia propuesta para gravar a las empresas de Internet.

¿Es la doctrina de Trump de 'América Primero' compatible con el multilateralismo que defiende el Foro?

Escuché con interés el otro día [al asesor económico de la Casa Blanca] Gary Cohn, cuando dijo que "América Primero no quiere decir América sola". Representó un matiz. Aun así, todos los líderes mundiales coinciden en que el multilateralismo es una mejor manera de lidiar con las cosas, de manera una más efectiva. El multilateralismo añade efectividad si obtiene un resultado que multiplica la contribución de los países individuales. La acción colectiva es objetivamente y mensurablemente una mejor opción. Sabemos que la visión del comercio de los Estados Unidos es principalmente bilateral. Pero ha dejado incluso abierta la posibilidad de reincorporarse al Tratado Transpacífico. Mi expectativa es que sus puntos de vista serán menos severos y más matizados a medida que pase el tiempo, simplemente porque la realidad siempre tiene más matices.

La OCDE presentará en primavera una propuesta para gravar a las firmas de Internet. ¿Ha hablado con estas compañías durante el foro?

En abril entregaremos un informe de progreso sobre impuestos de digital. Estamos teniendo conversaciones todo el tiempo con los Gobiernos y las compañías.

¿Qué línea tomará?

Se trata de no establecer un conjunto demasiado rígido de reglas, de una manera muy específica, contra productos individuales. El entorno regulatorio de la economía digital evoluciona constantemente y creo que la tributación de estas empresas digitales y esta economía mundial cada vez más digitalizada tiene que conseguir un balance entre un entorno regulatorio cambiante y, al mismo tiempo, contener algunos principios bastante fundamentales. Por ejemplo, pagar los impuestos donde generan los beneficios. Esta propuesta determinara la tributación de la economía digital durante años. Por lo tanto, no tenemos que llegar a nada mañana o el próximo mes en respuesta a lo que yo llamaría la presión política que se ha sentido en algunos sectores. Incluso en la UE hay diferentes enfoques para esto. Hagámoslo todos juntos, en el contexto de la OCDE, como lo decidió el G-20. Respetemos el calendario. No nos precipitemos y no hagamos algo a corto plazo que nos impida aplicar soluciones a largo plazo.

La UE dijo que si la propuesta de la OCDE no es lo suficientemente ambiciosa, la UE avanzaría con su propia propuesta. ¿Podría haber una fragmentación a nivel global en cuestiones tributarias?

Considero esto como alguien que quiere realmente hacer algo y está esperando a encontrar una excusa. Así que tengamos paciencia y observemos la enorme importancia de actuar después de una consulta generalizada. Una consulta en todo el mundo, no solo con cada región del planeta haciendo lo suyo.

¿Le preocupa romper un enfoque armonizado si los europeos deciden actuar por su cuenta?

Esto es exactamente lo que debemos evitar. De los europeos y de cualquier otra persona. Estamos a unas pocas semanas de llegar a este plan y va a ser un modelo colectivo. Hagámoslo colectivamente.

La crisis y, más recientemente, las tensiones en Cataluña tuvieron un impacto en España. ¿Ha percibido que la confianza vuelve a España?

Lo que España hizo fueron las reformas y lo que está obteniendo ahora es medio millón de empleos por año. El desempleo cayó del 27 por ciento al 16,5 por ciento en estos años. Todavía es el doble del nivel de desempleo en la zona del euro, pero 10 puntos por debajo de lo que era hace unos años. El progreso es impresionante. Mantengamos el ritmo del proceso de reforma. Respecto a Cataluña, lo que el rey Felipe VI dijo aquí es que al defender la ley, la Constitución, han servido bien a España. Creo que ha demostrado ser un país de instituciones y de Estado de Derecho.

¿Necesita el mercado laboral otra reforma?

Se hizo lo fundamental. Ahora estamos trabajando con la formación y las habilidades. Tiene que haber un pacto entre el sector privado, el sector público y los sindicatos para enfocarse más en las habilidades que en una subida de los salarios. Una vez que se tenga una mano de obra mejor calificada se podrá volver a considerar los salarios, porque se tendrá una mayor productividad y una economía más competitiva.

