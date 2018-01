El aceite de oliva se hunde en España y el de girasol es ya el más vendido

No lo entiendo. No he comprado un solo litro a mas de 3 euros (carbonell y hojiblanca virgen-extra, bueno y EXCELENTE) en 2017 y 2018. Ahora mismo en Carrefour a 4e el litro. Creo que la gente es muy poco calculadora a la hora de comprar.



Y no tuve que correr.



Consejo: guardate unos euros y observa las promociones. Y llevate 10/15 l a tu familia y tienes para una buena temporada ... hasta la proxima promocion.



No hay comparacion (salud, sabor) entre el de oliva y los demas aceites...