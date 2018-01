El increíble negocio de la venta de puntos del carnet de conducir

Los anuncios "vendo boli bic y regalo puntos del carnet" siguen activos

Los puntos se venden por Internet a 100 euros cada uno

España es el país de la UE con mayor número de abuelas infractoras

Conducir con exceso de velocidad, saltarse un semáforo o aparcar en doble fila puede conllevar sanciones no sólo económicas sino también la pérdida de alguno de los 15 puntos que tiene como máximo un conductor. ¿Estarías dispuesto a comprárselos a un desconocido para no perderlos? Estas dos redactoras lo han hecho.

Qué sensación abrir el buzón y encontrar un sobre a tu nombre con el sello de la Dirección General de Tráfico. Rezas para que no sea muy grave y maldices ese radar que no viste: multa por exceso de velocidad, 500 euros y seis puntos. Esto no significa que te hayan identificado como conductor infractor, la carta te llega por ser el titular del vehículo sancionado. Ahora tienes dos opciones. La primera (y legal), asumir tu culpa e identificarte como conductor infractor, por lo que deberás hacerte cargo de la multa. Y la segunda (basada en la picaresca española), identificar a otra persona como conductor, ya sea un familiar que no coge el coche o alguien que se ofrece a serlo mediante un intercambio económico.

Hemos querido comprobar si es cierto que existe este tipo de compraventa ilegal de puntos del carnet de conducir por Internet. Simplemente escribiendo en el buscador "vendo puntos del carnet de conducir" aparecen cientos de anuncios de gente que se ofrece a este intercambio por una generosa cuantía económica.

Sólo hace falta llamarles o escribirles un correo electrónico para empezar la transacción. El primero en contestar fue Miguel Ángel M. A., un hombre de 43 años residente en Madrid, que ya había hecho esta operación en otras ocasiones. Dijo que estas compraventas son muy sencillas. "Es muy fácil. Tú lo que has recibido es una notificación de multa que te pide que identifiques al conductor responsable de la infracción. Te lo envían porque eres la propietaria del vehículo que ha cometido la infracción, pero ellos no saben realmente quién conduce. Si quieres identificarme a mí, ningún problema", explica en un audio de más de siete minutos por WhatsApp.

Además, Miguel Ángel cuenta las tres formas de identificación del conductor: por correo postal, por la web o por fax. Él prefiere que si hacemos la operación con sus datos (nombre, dirección y DNI o carnet de conducir) los enviemos por fax ya que se emite un resguardo que garantiza que hemos mandado la documentación en el plazo indicado. "A través de Correos no tiene por qué pasar nada pero ya sabes que de tanto en cuanto milagrosamente se pierde alguna carta. El problema es que si no le llega tu identificación, la administración por así decirlo se enfada y a lo que ya tenías que pagar, se le suma una multa extra que antes eran 900 euros y ahora han subido a 1.100 - 1.200 euros por no comunicar a tiempo", afirma. Así, se daría de baja nuestra supuesta multa y se emitiría una multa a nombre de Miguel Ángel.

Captura de pantalla extraída de la web Mil Anuncios el día 11/12/2017.

Una vez explicado el procedimiento, pregunta la cantidad que estaríamos dispuestas a pagarle. Le ofrecemos 400 euros con multa incluida (es decir, nuestra supuesta multa de 500 euros si la pagáramos antes de tiempo se quedaría en 250 euros, él ganaría el resto). Nos contesta que es poco y sube la cifra a 500 euros (por lo tanto, el punto nos saldría a unos 42 euros). No tiene problemas en enviarnos su documentación antes de realizar el pago, así que aceptamos el trato para comprobar si sus datos son reales. Manda foto de su carnet de conducir por las dos caras, su dirección postal y un número de cuenta para que le hagamos el ingreso tras enviar el fax.

Más casos

El poco cuidado de Miguel Ángel no es usual. Son muchos los que no responden al correo electrónico o al llamarles el número ya no existe. Si se consigue localizar a alguno, como Carlos o Ángel, en seguida te pedirán por WhatsApp que les llames por teléfono. Carlos había puesto el anuncio en Internet hacía "mil años". "Es muy fácil: quedamos, te traes la multa, se pone a mi nombre y ya me encargo yo de pagarla. Ah, y traes el dinero, claro", comenta a través de una conversación telefónica. No es la primera vez que Carlos hace una transacción así: "Yo lo hice hace mucho con un chico que le quitaban muchos puntos en un semáforo, puso mi nombre y ya está. No pasó absolutamente nada", explica mientras se define como una persona legal, "otra cosa es que estemos mal de pasta y punto". En este caso, nos pide 100 euros por punto. Le decimos que, para aceptar el trato, nos envíe alguna foto de su carnet al igual que hizo Miguel Ángel, pero se niega: "No debo, no sé si me lo pides para algo raro. No te puedo mandar mis datos sin saber quién eres. Te los voy a enseñar cuando te vea y vas a copiarlos. Esto se hace muy a menudo".

Algo muy parecido sucedió con Ángel que, a diferencia de Carlos, no tiene foto de perfil en WhatsApp. Ninguno de ellos accedió a revelarnos sus apellidos ni a enviarnos su documentación por teléfono, preferían quedar en persona. "Yo si quieres quedamos y lo hablamos en persona. Te vendo un lapicero. No vendo puntos. Te lo dejo a 150 euros cada uno", afirma a través de una llamada telefónica. Al igual que Carlos y Miguel Ángel, confiesa que ya ha hecho este tipo de operaciones otras veces y nunca ha pasado nada: "No y espero que no pase contigo, que tú no seas policía. Tú tienes que decir que iba yo conduciendo, quedamos y me traes el dinero de la multa o la pagas tú antes".

El negocio del boli bic

Como hemos visto, los puntos cuestan desde 42 a 150 euros, aunque lo más habitual es ver anuncios en los que se vende el famoso boli bic por 100 euros pero, ¿hasta qué punto es legal esta frase? Este tipo de publicaciones supone un fraude de ley y una infracción administrativa que podría acarrear fuertes sanciones para el eventual comprador, además de la consiguiente responsabilidad civil e, incluso, penal para el vendedor según Víctor Salgado Seguín, socio director de Pintos y Salgado Abogados y experto en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Por otro lado, en lo que respecta a las páginas web como Mil Anuncios, Foro Multas y Anuncioneon, donde se publicitan estos anuncios, el abogado señala que, en base al Artículo 16, no son responsables de estas publicaciones, salvo en aquellos casos en los que se demuestre un conocimiento efectivo por su parte y se nieguen a retirar los anuncios de la web.

Por ejemplo, Foro Multas advierte en las condiciones de su web que se trata de un foro de mensajes particulares. "Nosotros no interferimos, participamos ni favorecemos eso", recalca Alberto Lorca, administrador de foromultas.es. "Hay gente que con el tiempo me ha pedido borrar sus datos de la web. Sobre todo eran personas que vendían puntos hace cinco o seis años y quieren ahora eliminar su contacto", añade. Durante la entrevista también confesó que la policía nunca se había puesto en contacto con ellos por este tipo de mensajes aunque señala que evidentemente estarían abiertos a colaborar. "Yo entiendo que el hecho de ofertar no es un delito como tal, el delito es hacerlo", comenta. Además, cree que las personas que se arriesgan a realizar estos delitos tienen una necesidad económica: "No deja de ser un motivo de subsistencia. Hay personas que lo están pasando muy mal".

Captura de pantalla extraída de la web Foro Multas el día 11/12/2017.

La labor de la Policía Nacional o la Guardia Civil para identificar estos delitos no es fácil. Según Salgado, se deberían comprobar las imágenes del radar para dar con la persona que conducía, investigar la situación de las personas afectadas, la relación entre el titular del vehículo y el conductor falsamente identificado, así como requerir datos del usuario a la web donde se publican los anuncios, identificar el número IP del equipo oferente y/o infractor y analizar los ficheros, entre otras actividades. "Afortunadamente, la policía cuenta con grupos y brigadas especializadas en la persecución de este tipo de actividades en la red, así como en la práctica forense de la informática, aunque necesitan estar mejor dotadas de recursos tanto materiales como de personal", afirma Salgado.

Los familiares, ¿también son delincuentes?

Otra alternativa más económica pero igual de ilegal es identificar a un familiar como conductor del vehículo infractor. "Esto supone igualmente una infracción con la misma responsabilidad para el beneficiario aunque menor para el familiar, al no haber ánimo de lucro en la transacción", afirma Salgado. El beneficiario podría enfrentarse a multas de hasta el doble o el triple de la sanción original, suprimiéndose el derecho a la bonificación del 50%.

A pesar de estas sanciones hay quienes se arriesgan a cometer estos delitos. A Laura -que no ha querido que demos su nombre real- le pusieron dos multas por exceso de velocidad en la M-40 que supuso la pérdida de 4 y 6 puntos respectivamente. Por esta carretera madrileña la velocidad máxima es de 100 km/h, por lo que la pérdida de estos puntos indica que Laura conducía a 151-160 km/h en la primera ocasión y a 161-171 km/h en la segunda. "Las multas fueron con el SEAT Ibiza que está a nombre de mi madre, por lo que en una puse a mi padre como conductor y en otra a mi madre. Así, evité perder 10 puntos", detalla.

El caso de Laura no es aislado. También Tamara y Alejandro (de nuevo, nombres ficticios) hicieron lo mismo: identificaron como conductores de la infracción a sus padres. "Estamos en el país de la Unión Europea con mayor número de abuelas infractoras", bromea Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). "Nuestro sistema impone la obligación de identificar al conductor, si no se identifica, la sanción es el triple. Lo que hay que tener es más presencia policial en las carreteras para identificar al infractor en el momento, si no se desvirtúa el sistema y se pierde el sentido ejemplarizante". Para Arnaldo, el problema está en la ley: "Pasamos de ser los más activos defensores de la implantación del carnet por puntos en España, que siguiera el modelo de Francia, a detractores. Nos engañaron".

La ley del carnet por puntos entró en vigor el 1 de julio de 2006, sin embargo, según Arnaldo, traía muchas carencias que se han ido 'parcheando' con el tiempo. Por ejemplo, este mismo año, se ha introducido en el Código Penal como delito conducir sin puntos, antes considerado simplemente una sanción administrativa. Además, el presidente de la AEA lamenta que haya funcionado "la propaganda" pero apunta que el descenso de la mortalidad se explica por otros factores: "Ha habido una mejora de las carreteras, especialmente secundarias y del parque automovilístico, de la seguridad activa y pasiva". Desde la asociación piden ciertas correcciones como que se vigile que los ayuntamientos cumplan con las leyes: "Hay alcaldes que en campaña electoral no las aplican", advierte, o que los conductores extranjeros también sufran la pérdida de puntos en el carnet de su país, algo que la DGT ya se ha planteado para la próxima reforma de la norma.

Recuperación de puntos por cursos

Por último, Arnaldo modificaría el sistema de adjudicación de centros que imparten los cursos de recuperación de puntos porque es "un monopolio lesivo para el automovilista". Y no es el único que lo piensa. Basta con llamar a algunas autoescuelas que no figuran en la lista de autorizadas por la DGT. "Tráfico concede la distribución a la Confederación Nacional de Autoescuelas y ellos lo adjudican a su imagen y semejanza", explica el dueño de una autoescuela del barrio de San Blas-Canillejas. "He visto incluso que alguna ofertaba los cursos meses antes de que se hiciera pública la adjudicación. No nos hemos presentado porque es inalcanzable, está pensado para las grandes y cuando se vuelven a adjudicar caen misteriosamente en las mismas". En la misma línea, el socio de otra autoescuela que pertenece además a CNAE y la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid afirma: "CNAE lo tiene bien pillado y no quiere perder este monopolio".

En 2016, se publicaron grabaciones entre dos altos cargos de la DGT y CNAE relacionadas con estas adjudicaciones que acabaron con las dimisiones de la subdirectora adjunta de Tráfico y la directora. DGT abrió entonces una investigación. "Ha habido denuncias pero Tráfico hace oídos sordos". Ninguno quiere dar su nombre por temor a represalias: "el mundo de las autoescuelas es muy competitivo", comentan.

Aunque CNAE no ha respondido a nuestras preguntas, según explican desde la autoescuela Balsameda donde sí se imparten estos cursos, "se buscan sitios estratégicos, con capacidad y aulas habilitadas. Se necesita tener accesibilidad, estar cerca del metro o de autobuses, y que haya parkings y baño para personas con capacidades diferentes", comenta su asesora administrativa. En Madrid, tan sólo 20 autoescuelas cuentan con estos servicios.

Los cursos de recuperación de puntos pueden ser parciales, que duran 12 horas, o totales que ocupan el doble de tiempo. En este último caso, además de realizar el curso, es obligatorio volver a examinarse. Los cursos se pueden realizar cada dos años, excepto conductores profesionales que pueden hacerlos anualmente. Los precios oficiales son de 211,66 euros el parcial y de 398,45 euros el total. Pero, ¿son efectivas estas sesiones? "Cero útil y fácil. Básicamente pagas porque te den los puntos y es algo caro", opina Manuel, usuario de un curso parcial. "Yo lo haría más práctico, buscaría la manera de concienciar. No se aprovecha ni sacas nada más allá de los puntos", señala Ana. Ambos coinciden en una cosa: "La multa económica que te ponen sí que es efectiva".

¿Qué pasó con los vendedores de puntos?

Tanto con Carlos como con Ángel quedamos en volver a hablar pasados unos días para fijar fecha y lugar del encuentro para el intercambio de papeles y dinero. Sin embargo, sólo Carlos se interesó por saber si el negocio seguía en pie al no obtener contestación. Miguel Ángel nos presionó para darle una respuesta: "Mantendré el compromiso lo que resta de noche, después aceptaré otro trato". Poco después le contactamos con otro número de teléfono y volvió a proponernos un nuevo acuerdo. La compraventa de puntos del carnet de conducir está a la orden del día, de leyenda nada.

Conversación por WhatsApp con Miguel Ángel.

