Hematólogos recuerdan la necesidad de que los mayores de 75 años sean incluidos en un mayor número de estudios clínicos

26/01/2018 - 11:51

Hematólogos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) han recordado, dentro de la reunión celebrada para analizar el último congreso de la Asociación Americana de Hematología (ASH por sus siglas en inglés), la necesidad de que los mayores de 75 años sean incluidos en un mayor número de estudios clínicos y han solicitado estrategias para aumentar sus inscripciones voluntarias.

"Con el aumento de la esperanza de vida y teniendo en cuenta que bastantes pacientes con cáncer hematológico pertenecen a dicha edad, es necesario disponer de información basada en evidencias científicas sólidas sobre el uso de un determinado tratamiento en el anciano. Para incrementar las inscripciones, se podría intentar reducir las visitas y pruebas asociadas a los ensayos clínicos", ha señalado el miembro de la Junta Directiva de la SEHH, José Ángel Hernández Rivas.

"Hace ya 14 años que se empezó a celebrar esta reunión post-ASH de la mano de la industria, precisamente en Valencia. Después de todo este tiempo, no solo ha pasado a ser un evento propio de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), sino que además se ha convertido en su segunda reunión más importante, por detrás únicamente del Congreso Nacional", ha apuntado el presidente de la SEHH, Jorge Sierra.

Para destacar la relevancia y el nivel científico de ASH 2017, el experto ha destacado el dato de que "durante los días del congreso se publicaron 7 ensayos clínicos en 'The New England Journal of Medicine'". De ellos destaca el ensayo Alcyone, una investigación multicéntrica internacional liderada por la doctora María Victoria Mateos, del Grupo Español de Mieloma (GEM-PETHEMA), que ha demostrado que una combinación de fármacos mejora significativamente los resultados de pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico.

REVOLUCIÓN EN EL ABORDAJE DE LA HEMOFILIA

Otro estudio, esta vez publicado en 'The New England Journal of Medicine', hace prever una posible curación de la hemofilia A y B gracias a la terapia génica, según ha afirmado el coordinador de la reunión post-ASH y miembro de la Junta Directiva de la SEHH, Valentín Cabañas.

"Con todo esto, todavía es necesario un mayor seguimiento que confirme su seguridad, y también hay que resolver algunos problemas de inmunogenicidad para poder tratar a todos estos pacientes", ha añadido el doctor.

Los avances en inmunoterapia han centrado gran parte de la reunión ASH 2017, en la que se han comunicado datos de tratamientos que aparecieron anteriormente en enfermedades hematológicas no neoplásicas, como es el caso de un nuevo anticuerpo monoclonal que viene a incrementar el arsenal terapéutico frente a la púrpura trombótica trombocitopénica, una enfermedad grave con una elevada morbimortalidad. "Otro ejemplo es la irrupción de un potente inhibidor de KIT para el tratamiento de la mastocitosis sistémica avanzada", ha añadido el experto.

Por su parte, en el abordaje del cáncer hematológico, ha destacado "la incorporación de la inmunoterapia de moléculas dianas a los tratamientos clásicos de quimioterapia". En la misma línea, también ha tenido un gran protagonismo la terapia con células CAR T, que "ha proporcionado excelentes respuestas en el tratamiento del cáncer hematológico de pronóstico muy adverso, como es el caso de las leucemias agudas refractarias".

Según ha concluido Hernández Rivas, "el futuro ya es el presente con este tipo de tratamiento y quizás desde Europa debamos hacer un esfuerzo en el diseño de nuevos CARs, especialmente académicos, para no quedarnos retrasados con respecto a Estados Unidos".

BECAS FEFF-FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER

Así mismo, durante el acto inaugural de la reunión post-ASH se va a hacer entrega de las Becas Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH)-Fundación Cris contra el Cáncer, dos ayudas para estancias de investigación en el extranjero dotadas con 45.000 euros cada una.

