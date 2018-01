AEW espera que bajen los precios en Barcelona para invertir en vivienda

La gestora quiere cerrar operaciones en España por valor de 150 millones

La ciudad de Barcelona. Foto: Getty.

La gestora de fondos inmobiliarios AEW celebra su primer aniversario en España. Hace un año la firma volvió a abrir oficina en nuestro país tras marcharse en 2002, si bien, las primeras inversiones tras la crisis se realizaron en 2015 al calor de la recuperación que experimentaba el sector y que se ha consolidado a lo largo de los últimos tres años. Con una vocación largo placista, la firma que lidera Carsten Czarnetzki en España espera que su cartera supere al menos los 500 millones de euros en activos bajo gestión, lo que supondría desembolsar unos 150 millones de euros a lo largo de este año.

Madrid es ahora la primera ciudad en su radar, si bien, la gestora también mira hacia la Ciudad Condal. "Barcelona sigue siendo una plaza importante para nosotros y tiene un alto interés turístico y residencial, por lo que si detectamos buenas oportunidades en locales comerciales las estudiamos. De hecho, estamos analizando algunas compras, pero todavía no están en fase avanzada. Sin embargo, en el segmento de oficinas es totalmente distinto", explica Czarnetzki.

"Tenemos mucho capital francés y alemán que ha visto la incertidumbre generada tras el Brexit. Por esa misma razón, los inversores no quieren entrar en Cataluña. Nosotros, de momento, no queremos correr el riesgo de llevar a nuestros inversores al mercado de oficinas, porque no sabemos cómo se va a desarrollar", asegura el directivo. En el caso de residencial, la situación cambia y la gestora no cierra la puerta del todo. "Lo que nos falta en el mercado de vivienda de Barcelona es una adaptación de los precios, que siguen en el mismo nivel que antes sin tener en cuenta el riesgo que existe en la ciudad. Cuando se dé ese factor es posible que empecemos a analizar operaciones".

En Madrid van ya un paso por delante. "Estamos mirando algunos proyectos residenciales en buenas ubicaciones que serían reforma de producto existente. Algunas están en negociaciones avanzadas, no solo en este mercado, también en el comercial y en oficinas, que han sido nuestros segmentos más tradicionales de inversión", detalla el directivo. Respecto a posibles futuras alianzas con promotores, Czarnetzki asegura que estarían basadas en financiación y en proyectos concretos, ya que el modelo de entrar en el capital de una compañía no encaja con su perfil inversor.

Interés por el mercado logístico

Este año AEW también ha puesto el foco en el mercado logístico, y busca suelos industriales para promover con socios locales. Además, seguirá analizando el segmento de parques de medianas superficies, con el que ya tiene presencia en Cádiz y Tarragona.

Los centros comerciales también son objeto de su interés y de hecho, actualmente están analizando un proyecto para levantar un nuevo centro que esperan cerrar a lo largo de este año. "Normalmente nosotros no hacemos desarrollos, pero sí trabajamos con operaciones de forward purchasing, de modo que nos encargamos de financiar todos los costes de desarrollo, un proceso del que se ocupa un socio local".

La gestora, que ya ha desembolsado 250 millones de euros en España y cuenta con una cartera valorada en 430 millones de euros, cree que el ciclo alcista en el que se encuentra nuestro país durará varios años más. "Ya está siendo el ciclo más largo de todos los que ha vivido el sector y todo dependerá de los factores globales que afectan al país, pero sin tenerlos en cuenta, España seguirá dando oportunidades al menos dos años más".

PUBLICIDAD