KKR plantea controlar Duro Felguera con 125 millones de deuda

Creo que se están dando palos de ciego y buscando un caballero blanco que además sea tonto, cosa que no existe. ¿Por qué no se plantea una ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas?, y de esta manera todo queda en casa y se soluciona con dinero de los actuales propietarios de la sociedad. ¿Tan seguros están en el comité de dirección que no se va a cubrir esta ampliación?, personalmente yo creo que sí se cubriría, y todo con tal de evitar más dilucción del valor y sanear las cuentas de una vez por todas, y por favor no volver a poner a un patito feo en la dirección por mucha vinculación que tenga con los accionistas mayoritarios. Los números en las empresas son fríos y de dos colores rojos o negros y el tema sanguineo y endogámico en la dirección, no suele maridar bien con los números de color negro.