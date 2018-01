El Ayuntamiento de Madrid frena la apertura de nuevos hoteles en el centro

El plan impide la conversión de un edificio residencial en turístico

En la imagen, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El plan antiAirbnb del Ayuntamiento de Madrid esconde una moratoria hotelera de hasta dos años en el centro de la ciudad. El consistorio que dirige Manuela Carmena ha anunciado la aprobación de un Plan Especial de Alojamientos Turísticos que le permitirá suspender el cambio de uso de los edificios y terrenos del distrito Centro de residencial a terciario durante la tramitación del mismo, que se puede extender dos años.

Con esta maniobra, el Ayuntamiento pone freno a la apertura de nuevos hoteles en los barrios más demandados por los turistas y donde se concentran la mayor parte de las viviendas que se alquilan a través de plataformas como Airbnb: Palacio, Cortes, Justicia, Sol, Universidad y Embajadores.

Aunque esta especie de moratoria sí que permitiría convertir un edificio de oficinas en un hotel, es decir, realizar un cambio de clase, lo cierto es que el uso principal del distrito es residencial, tal y como explican fuentes del consistorio. A su vez, con este plan especial de alojamientos, el Ayuntamiento da cobertura a su política de no conceder nuevos permisos para hoteles en el distrito, que lleva aplicándose desde febrero de 2017, con el objetivo de "frenar la turistificación del centro", defienden desde Ahora Podemos.

Y es que, a principios del año pasado, el equipo de Carmena aprobó una Instrucción por la cual se prohibía el cambio de uso de aquellos edificios que "invaden patio de manzana", por lo que no se realizaba ninguno. En este sentido, desde el sector inmobiliario llevan meses advirtiendo que el Ayuntamiento ponía muchos impedimentos para conceder una modificación de uso de un edificio a hotelero, por lo que en la práctica ya estaba paralizado.

El PP denunció la Instrucción, que no permite regular a terceros, ante la justicia y el 19 de diciembre, el tribunal de Madrid declaró ilegal su aplicación.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Consistorio, José Manuel Calvo, aseguró ayer en una entrevista con 20 Minutos, que este plan también suspende "durante un año la concesión de licencias de pisos turísticos". Un punto que han criticado desde la oposición, alegando que no se puede hacer "una moratoria de algo que no existe" y que el Ayuntamiento no tiene competencias para regular las viviendas turísticas, ya que es la Comunidad de Madrid la que otorga las licencias.

A su vez, el consistorio no puede cambiar el uso de una parte de un edificio, por lo que la moratoria solo afectaría a los edificios enteros que se quieran convertir en apartamentos turísticos, pero no a las viviendas que ya se ofertan en Madrid. La oposición también critica que no se puede hacer una moratoria de una regulación que no existe y señalan que Carmena permitirá que las viviendas se alquilen a turistas durante tres meses, sin tener que cambiar su actividad.

"Me gustaría saber qué han vendido. La moratoria de la nada, porque cómo vas a hacer una moratoria de algo que no existe. Ahora, las viviendas de uso turístico no necesitan licencia", aseguró Mercedes González, concejal del PSOE. Por su parte, Begoña Villacis, de Ciudadanos, aseguró que la medida era "una moratoria hotelera".

PUBLICIDAD