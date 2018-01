Duro Felguera pone el cartel de venta a sus filiales Núcleo, Epicom y DF Rail

La empresa está cortando todas las hemorragias que la desangran (Filiales no estratégicas, estructura directiva, etc). Una vez cerradas las heridas y a la vez que el tiempo pasa, no se descarta que caiga algo de liquidez proveniente de litigios extranjeros, de ahí que se sigan prorrogando los stand still. Esperemos que todo el pool bancario firme estos acuerdos y se liberen avales para seguir realizando proyectos que es y será la actividad principal de DF. A mi modo de ver, el presidente lo está haciendo bien con las cartas que le han tocado y ya veremos como su gestión, austeridad y disciplina financiera comienzan a dar sus frutos, y a pesar de tener muy malas cartas, creo que va a salvar la partida. Por otra parte creo que no está por la ampliación de capital (o lo estará como última alternativa), ya que los socios mayoritarios no están por la labor de ver dilucida su participación en DF. Esta sería la última alternativa a la que optaría el Sr. Acacio y sino al tiempo.