El reto del futuro: devolver el agua utilizada en los procesos industriales

Desde hace algunos años, recorrer muchos rincones de España es realmente desalentador, ya que donde antes se contemplaba un paisaje sano, azul e hidratado, ahora se aprecia un terreno árido, color tierra, repleto de rocas o vestigios. Fue en el año 2014 cuando el panorama comenzó a oscurecerse y, desde entonces, la escasez de agua ha invadido este país a lo largo de los años.

Actualmente, más del 40% de la población mundial está afectada por la escasez y, según los últimos informes de la ONU, se prevé que esta cifra aumente. En este sentido, la causa principal de la sequía es la carencia de precipitaciones, seguido de una insuficiencia de recursos hídricos.

Asimismo, diferentes zonas del país se han visto afectadas violentamente por esta falta, como, por ejemplo, las tres cuencas: Júcar, Segura y Duero, declaradas por el Gobierno de España en situación de sequía prolongada, o las Comunidades de Castilla León y Castilla-La Mancha, que han visto fuertemente afectada su agricultura. Ahora, nos echamos las manos a la cabeza y miramos al cielo como si de algo divino se tratara. El agua, que compone las tres cuartas partes del planeta y es el elemento más importante de los seres vivos, ya que conforma un 90% del peso del cuerpo, es tan deseada como, en ocasiones, poco valorada y/o cuidada.

Así pues, desde Coca-Cola han querido contribuir y sumarse a tan importante causa, y en el año 2007 se fijó una ambiciosa iniciativa junto a sus socios embotelladores de todo el mundo, dando vida a 'Coca-Cola y el agua', un proyecto con la intención de disminuir el consumo todo lo posible y devolver para el año 2020 a la naturaleza toda el agua que utilizan para elaborar sus productos. Con este fin, desde la compañía monitorean exhaustivamente cada una de las fases del tratamiento del agua, adecuándolas a los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, Legislaciones locales y nacionales y a los estándares establecidos por The Coca-Cola Company.

Una vez más, la compañía de la chispa de la vida volvió a sorprender, y lograron cinco años antes de lo previsto el propósito marcado: devolver el 100% del agua a la naturaleza.

No obstante, en el año 2015 The Coca-Cola Company empleó 300.190 millones de litros de agua y consiguió reponer 337.700 millones de litros, el 115%, superando la meta del cien por cien. Esto convierte a The Coca-Cola Company en la primera empresa de la lista Fortune 500 en devolver a la sociedad y al medio ambiente todo el agua que utiliza.

Un consumo sostenible

Por supuesto, no ha sido tarea fácil. Desde la empresa muestran el agua que necesitan para elaborar 1 litro de Coca-Cola, que son 1,8 litros, de los cuales 1 litro corresponde al agua contenida en la propia bebida y 0,8 litros se utilizan para procesos de limpieza y mantenimiento.

Ahora bien, si un litro de agua del propio refresco se acaba bebiendo, ¿cómo consiguen devolver a la naturaleza el cien por cien del agua que contienen sus bebidas?

Aquí, seis proyectos para proteger entornos de gran valor ecológico, entran en juego. Estos se reparten por toda España, concretamente en Barcelona, Teruel, Castellón, Albufera de Valencia, tablas de Daimiel y Málaga. Así pues, proyectos de reabastecimiento, recuperación y ahorro del agua, son las bases del programa. El primero consiste en la utilización de aguas residuales tratadas para recuperar humedales, crear lagunas artificiales o proteger acuíferos de la infiltración marina. El segundo, por su parte, se desarrolla a través de sistemas de filtros verdes con los que consiguen mejorar el agua y fomentar la vida acuática de humedales como La Albufera de Valencia. Y por último, gracias a la formación de los agricultores y el desarrollo de las nuevas tecnologías, consiguen ahorrar agua en zonas cruciales como Las tablas de Daimiel.

En este sentido, Coca-Cola y su compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente se materializan en diversas iniciativas de gran calado que han sido desarrolladas a lo largo de este tiempo, como por ejemplo, y entre muchos otros: reconectar el entorno del río Besós en Barcelona, la restauración hidrológica de humedales en el Paraje Natural de la Desembocadura del río Guadalhorce (Málaga), la recarga de acuíferos para combatir la infiltración salina en Castellón, o el Plan Director para la recuperación de 1.234 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Teruel, La Zoma, Cañizar del Olivar y Castel de Cabra, que comenzó a ejecutarse en 2014 con el proyecto Plantando agua.

Con todo esto, la compañía vuelve a operar al son de lo reclamado, requerido y necesario para contribuir a la consecución de un mundo mejor. Y las melodías e imágenes que encabezan sus ingeniosos anuncios publicitarios vuelven a resonar en la mente de todos los que desean un planeta más azul.

