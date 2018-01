Los inversores ven un gran recorrido alcista al mercado inmobiliario

Puedes contar mil veces una mentira como pasa con la recuperacion. Pero por mucho que los espectadores crean que se acabo la crisis, una falacia de autentico calado social, no hay un maldito duro. No hay dinero, no hay trabajo, la clase trabajadora esta echa trizas y los funcionarios ya tienen casa. No hay ni habra recuperacion del inmobiliario, solo estupendos inversores de clase media dispuestos a dilapidar ahorros, por lo que cuando venga la burbuja y la nueva crisis, no tendre ni pena ni lastima por ellos