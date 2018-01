Revés a las renovables extranjeras en EEUU: Trump impone un arancel a las importaciones de paneles solares

Europa practicamente carece de energias de hidrocarburos. El CHEQUE ENERGETICO DE EUROPA anual es impresionante. La DEPENDENCIA ENERGETICA es total. Si Europa, sus autoridades y los europeos no fomentamos las energias renovables y las empresas como ABENGOA que llevan años fomentando las energias renovables, es que nos hemos vuelto locos todos los europeos.Ademas el cambio climatico segun los cientificos es practicamente imparable ya: Las sequias seran severas, lluvias torrenciales, subida del mar que amenaza a islas y costas,subida de temperaturas con olas de calor que pueden causar miles de muertos,....EUROPA Y LOS EUROPEOS DEBEMOS TOMAR CONCIENCIA DEL CAMBIO CLIMATICO, DEBEMOS APOSTAR POR LAS ENERGIAS RENOVABLES, que son inagotables, baratas, y esta a disposicion de todos.



El cambio climatico es una realidad, ademas la tierra ha sufrido multiples cambios climaticos, la mayor de las veces por motivos naturales. El problema del actual cambio climatico es que es provocado por la actividad humana. Esa actividad genera grandes riquezas a minorias-la avaricia humana- hace que las personas antepongan el interes particular al interes general. Todas estas personas que niegan que la actividad humana esta conduciendo al planeta al cambio climatico, que la contaminacion del aire, de la tierra y del mar provocan cada año millones de muertos de forma prematura y millones de personas enfermas, es simplemente porque su avaricia, o su ignorancia, o su egoismo esta basado en el interes particular en lugar del interes general. Ademas lo peor del asunto es que la humanidad tiene en las energias renovables una salida airosa, las energias renovables son inagotables, y estan a disposicion de todos. Pero el egoismo del interes particular en este mundo prima sobre el interes general.