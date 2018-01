330 43

España dispondrá de seis a ocho plazas en deportes de nieve para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018

22/01/2018 - 20:05

España dispondrá de seis a ocho plazas en deportes de nieve para los Juegos Olímpicos de invierno que se disputarán en Pyeongchang, Corea de Sur, del 9 al 25 de febrero tras conocerse los criterios de selección, que establecen las federaciones internacionales así como la Real Federación de Deportes de Invierno (RFEDI), Consejo Superior de Deportes (CSD) y Comité Olímpico Español (COE).

Ante la inminente publicación el 24 de enero por parte del COE de la selección de deportistas para los Juegos Olímpicos de PyeongChang, en Corea del Sur del 9 al 25 de febrero de 2018, desde la RFEDI se expone el funcionamiento de los criterios para una mejor comprensión.

Para participar en los Juegos Olímpicos, en primer lugar y en una lista amplia de deportistas españoles, se debe acreditar un nivel mínimo que establecen las federaciones internacionales, llamado 'Criterio de elegibilidad'. Sirve para garantizar una seguridad mínima y esencial de los participantes en este evento.

En España, cumplen estos criterios de elegibilidad alrededor de 80 deportistas entre todas las disciplinas: 53 en esquí alpino, 16 en esquí de fondo, siete en snowboard, tres en biathlon y uno en freestyle. Después y, dependiendo de la disciplina, se establecen diversas fórmulas para conseguir plazas para España.

En alpino y fondo existe una cuota básica de un deportista y una deportista que puede verse incrementada a través de los buenos resultados de los esquiadores españoles tal como ya ha ocurrido en fondo donde ya se cuenta con dos plazas en hombres. Actualmente, se está optando a una segunda plaza en alpino masculino que aún no está confirmada.

En freestyle y snowboard, por el contrario, no existe una cuota básica, sino que la consecución de plazas depende del nivel de los deportistas de ese país para completar las escasas 40 plazas para hombres y 30 para mujeres, por modalidad, que otorga la Federación Internacional de Esquí para las finales directas y no hay plazas aseguradas mínimas. España ha conseguido tres plazas en snowboard que podrían llegar a ampliarse a cuatro, debido al buen nivel de los resultados de los deportistas españoles en esta disciplina.

En biathlon, tampoco existe una cuota básica, sino que la consecución de plazas depende del nivel de los deportistas de ese país durante la temporada y no hay plazas aseguradas mínimas. España no ha logrado conseguir plazas puesto que los resultados de los deportistas de biathlon no lo han posibilitado, aun cuando en biathlon sí puede llegar a haber más 90 deportistas tomando la salida en pruebas olímpicas.

Contando con estas plazas disponibles, la RFEDI junto al CSD y el COE aprobaron unos criterios de selección que permitan que España participe con una selección competitiva con un nivel mínimo adecuado y similar en todas las disciplinas.

Los citados criterios fueron aprobados por los presidentes de las federaciones autonómicas, Junta Directiva y Comisión Delegada de la RFEDI el 14 de julio y aprobados por el COE y el CSD el 18 de este mismo mes. Los deportes regidos por esta normativa son los olímpicos que están bajo la RFEDI: snowboard, esquí alpino, esquí de fondo, freestyle y biathlon.

Para formar parte de esta selección los deportistas deberán cumplir en primera instancia los criterios específicos establecidos por las federaciones internacionales. Una vez se cumplen estos criterios, se aplican los criterios aprobados por RFEDI, COE y CSD. Una vez conocido que el número de plazas, que será de seis a ocho para España en estos Juegos Olímpicos, la lista definitiva de quien participará será publicada el próximo 24 de enero.

