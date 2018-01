La construcción crea 5.600 empresas en 2017 en el mejor año desde la crisis

El empleo sube por cuarto ejercicio hasta superar los 1,1 millones

La construcción incrementó en 2017, por cuarto año consecutivo, su tejido empresarial en España. Lo hizo, además, con el mayor crecimiento desde antes de que se desatara la crisis hace una década. En el último ejercicio, se crearon 5.618 sociedades, lo que representa un aumento del 4,95%. Estos datos tuvieron su reflejo en el empleo. No en vano, en diciembre pasado había 71.205 trabajadores de la construcción más que 12 meses atrás, de acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo.

Este crecimiento del número empresas y de empleados se produjo en un ejercicio en el que la inversión en infraestructuras experimentó un punto de inflexión tras años de contracción. Así, según los datos oficiales, las adjudicaciones de inversión del Grupo Fomento en el conjunto del año fueron de 2.687,68 millones de euros, el 57% más que en 2016, al tiempo que el volumen de licitaciones Ministerio alcanzó los 702,48 millones, casi cinco veces más que en diciembre de 2016. En todo caso, el principal impulso en los datos empresariales se justifica por el relanzamiento de la obra residencial.

A pesar de la mejora de las cifras, durante el último año ha habido empresas muy relevantes como Isolux Corsán y Assignia que no han podido esquivar la quiebra. La constructora madrileña, hasta hace no mucho la séptima mayor compañía del sector, se vio abocada al concurso de acreedores el pasado mes de julio y en estos momentos avanza en su liquidación ordenada. El pasado verano despidió a 356 trabajadores y ahora está a punto de aprobar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que podría afectar a más de 500 empleados. En paralelo, Assignia, la antigua Constructora Hispánica que compró la familia Monje, enfrenta en estos momentos su liquidación, después de que el juez no aprobara la venta de su negocio de infraestructuras a Rogasa.

Al margen de la caída de estas empresas, grandes constructoras como OHL se han visto forzadas a acometer un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a un total de 457 trabajadores en España, sobre todo a sus divisiones de industrial y construcción. El grupo de la familia Villar Mir siguió así las medidas que un año antes ya habían tomado FCC y Sacyr.

A años luz de 2007

El crecimiento del 4,95% en el número de empresas de 2017 mejoró el 4,10% de 2016 y el 3,72% de 2015. Desde 2013, cuando tocó mínimos, el aumento de sociedades se aproxima a las 15.000. Las 119.103 firmas que había al cierre de diciembre, con todo, están aún muy lejos aún de los niveles que había antes de la crisis.

Lo mismo ocurre con las cifras de empleo. El último curso cerró con 1,11 millones de trabajadores, lo que representó un alza del 7,4 %. Se trata, al igual que en la creación de empresas, del mayor crecimiento desde antes de la crisis. Así, supera ampliamente el 4,5% de 2016, el 4,1% de 2015 y el 2,4% de 2014. Son ya cuatro años en que la masa laboral de la construcción crece. Quedan a años luz, no obstante, los casi 2,5 millones de empleados que había en 2007.

La positiva evolución de la contratación es mayor entre los trabajadores asalariados que entre los autónomos. Así, los empleados por cuenta ajena subieron un 10,5%, hasta 745.367, mientras que los de por cuenta propia lo hicieron sólo el 1,5%.

En cuanto al tipo de contratos, los temporales crecieron a un ritmo que prácticamente duplica al de los indefinidos. De este modo, el número de temporales se situó en 362.883 empleados, tras aumentar en un 14,3% en 2017. Por su parte, los indefinidos alcanzaron los 384.524 trabajadores, con un incremento del 7,8%.

Para el ejercicio recién estrenado, el sector tiene expectativas más positivas por el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que tendrá una dotación de 5.000 millones de euros.

