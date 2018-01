Santander desembarca en el consejo de la gestora de fondos del Popular

Pues ojalá se le atragante. Muchos clientes del Banco Popular aún no han querido/podido retirar el dinero de POP ante la esperanza que Banco Santander o Europa les diera una compensación por el expolio.



Pero viendo que no va a ser así, empezarán a retirar el dinero de Banco Santander y/o el Popular.



Uno no puede robar y quedar impune.