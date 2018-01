Aena da largas a Uber y Cabify para ampliar su servicio en los aeropuertos

Los unicos que no quieren m'as competencia son los monopolios del taxi. Mas competencia es mejor precio para TODOS los ciudadanos. No puede ser que el estado proteja solo a los taxistas en detrimento de la poblaci'on. Anoche justo llegaba a Singapore donde tienen una zona para taxis y otra para recogida particular, uber y grab. Deberiamos avanzar en la misma direccion.