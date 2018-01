Empleados de Deloitte, entre la admiración y el horror por la canción de agradecimiento de un recién contratado

Su 'obra' se ha difundido por todas las oficinas del mundo

Imagen: Dreamstime.

La canción se ha hecho viral entre casi 300.000 empleados de la consultora Deloitte en todo el mundo. "Making an impact that matters" no llegará al número 1 en las listas de éxitos de radiofórmula, pero para miles de personas su estribillo es casi tan familiar como el "Like a virgin" de Madonna.

Stefan Hansen, un consultor recientemente contratado por la oficina de Dusseldorf de la consultora internacional, decidió expresar su "alegría y agradecimiento" a la compañía a través de una canción, que él mismo escribió y grabó, y envió a algunos de sus nuevos compañeros de trabajo, animándoles a difundirla en el caso de que les gustase.

Este gesto se ha convertido en viral en sólo 48 horas, después de que la composición haya surcado los mails de los consultores de Deloitte de unos países a otros, según relata el diario Business Insider. Desde Europa hasta Asia, casi 300.000 personas han compartido la canción, que se ha hecho más famosa por las burlas suscitadas.

Las reacciones se han producido entre el "horror" y la "admiración" expresadas por los nuevos compañeros de Hansen ante un pegadizo estribillo que brama "Deloitte is calling, is calling, is calling out your name".

Uno de los consultores de la oficina de Dublín ha publicado en Reddit que la canción fue el blanco de las burlas en la oficina el día que llegó: "Nos sentimos avergonzados por él".

PUBLICIDAD