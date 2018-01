330 43

Expertos destacan la importancia de valorar el estado nutricional en pacientes con alergia alimentaria

19/01/2018 - 15:10

Expertos reunidos en la XIV Reunión sobre Controversias y Novedades en Alergia (CYNA) de la Fundación la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) han asegurado que la valoración del estado nutricional en los pacientes con alergia alimentaria es una herramienta "imprescindible" durante el diagnóstico y el seguimiento alergológico.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

De hecho, tal y como han recordado, la mayoría de las guías internacionales publicadas para esta patología establecen la necesidad de un seguimiento estrecho por parte de un dietista o experto en nutrición que asegure cumplir en cada etapa los objetivos específicos y proveer a los pacientes de un plan nutricional que asegure que todos los nutrientes del alimento o alimentos excluidos de la dieta se proporcionan mediante otras fuentes alternativas.

"La valoración, basada en la historia clínica, exploración física y determinación bioquímica de parámetros nutricionales entre otros elementos, debe complementarse con la identificación de posibles carencias como consecuencia de la maduración o cambios de actividad y con la verificación del desarrollo de tolerancia", ha recalcado la doctora del comité de Alergia a Alimentos de la SEAIC, Montserrat Fernández-Rivas.

Por tanto, prosigue, la intervención nutricional deberá ser individualizada en cada caso atendiendo a las características del paciente y al alimento excluido, sin olvidar los requerimientos energéticos y la distribución de principios inmediatos atendiendo a la edad y el sexo.

La dieta de estos pacientes puede incurrir en la deficiencia nutricional y afectar a la velocidad de crecimiento. "Por este motivo, insiste la especialista, un seguimiento multidisciplinar es el mejor escenario para el abordaje de estos pacientes asegurando una adecuada calidad asistencial y ayudando a hacer frente al paciente y a los familiares a los retos diarios", ha apostillado la doctora.

Precisamente, actualmente alergólogos españoles están trabajando en la introducción progresiva de leche o huevo procesados como forma de intervención para favorecer el desarrollo de tolerancia en los niños alérgicos.

En este sentido, la doctora ha informado de que se ha visto que los productos procesados reducen su alergenicidad sin alterar su impacto en el sistema inmunológico por lo que su introducción en las pautas de sensibilización puede acelerar su inducción a la tolerancia.

DERMATITIS ATÓPICA EN ADULTOS: UN RETO DIAGNÓSTICO

Por su parte, el presidente de SEAIC, Joaquín Sastre, se ha referido a la dermatitis atópica, para comentar que en los adultos su diagnóstico suele ser de exclusión, sobre todo los casos de 'novo'. Las pruebas diagnósticas que pueden resultar útiles para ello son: pruebas epicutáneas, prick test, biopsia cutánea y una analítica sanguínea.

"Realizamos una actualización de las distintas formas de presentación clínica de la DA del adulto y establecemos unas pautas para llegar a su diagnóstico, pues en un futuro inmediato, con la aparición de nuevos tratamientos, muchos de estos pacientes no podrán beneficiarse de los mismos por no estar adecuadamente diagnosticados", ha comentado.

FENOTIPOS EN ASMA, OJO ROJO, Y OTROS TEMAS DESTACADOS

Por otra parte, en la jornada también se han tratado los fenotipos de asma (la manera en la que se comporta esta enfermedad) y más concretamente, sobre su estabilidad a lo largo del tiempo y su implementación en la práctica clínica.

Del mismo modo, sobre conjuntivitis se ha profundizado en el diagnóstico diferencial del llamado 'ojo rojo', un síntoma muy frecuentemente visto por los alergólogos y en el que además de la causa alérgica podemos encontrar otras patologías.

Por último, el encuentro ha contado con la presencia del profesor Jean Bousquet, de la Universidad de Montpellier que explicará los resultados del proyecto MEDALL (Mechanisms of the Development of ALLergy) llevado a cabo por la Unión Europea.

"Este proyecto europeo combina datos epidemiológicos, clínicos, ambientales, biológicos, etcétera para conseguir un fenotipado preciso de las enfermedades alérgicas y un conocimiento de los mecanismos implicados en su desarrollo", ha zanjado el doctor del departamento de Medicina de la Universidad de Valencia, Luis Prieto, y coordinador científico de la reunión junto a los doctores Sastre y Fernández-Rivas.

