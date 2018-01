Norwegian logra con uno de sus Dreamliner batir el récord de vuelo transatlántico más rápido

Nº 14 muy bien tu comentario, muy bien... con eso se acaban las sartas de sandeces que dicen los muy entendidos en aviación y en movimientos de la tierra y su puñetero arrastre.



La tierra mide de diámetro 12742Km, la longitud de la circunferencia son 40030 km, si la tierra tarda 24 horas en un giro, entonces va a 1667, 5 km/h.



Aquellos que viajamos por los motivos que sean, sabemos que los vuelos que vienen de América hemisferio norte hacia nuestro país, se ayudan de los vientos, caso contrario cuando vamos para América.



Como bien dices si al elevarnos la tierra circulara debajo de nosotros, no gastaríamos a penas para ir para allá, sin embargo al venir tendríamos que vencer el espacio y el giro.



La fuerza de Coriolis es la que ciclones y borrascas giren como lo hacen por el movimiento de rotación de la tierra, es en eso en lo que único que influye la rotación en los vuelos. Lo demás son patrañas. En la llamada "jet Steam" en el límite de estratosfera suceden vientos de hasta 300km/h el cual va en sentido opuesto al movimiento de la tierra. Es entonces cuando los aviones procedentes de América hemisferio Norte se ayudan de los vientos, no al revés.



Sres. hay que leer más si algo no interesa y dejarse de ver tanta Tv. Ilústrense de forma autodidacta, solo así crecerán, ayudaran a crecer y creceremos.



Buenos días.



Viajero del mundo