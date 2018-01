330 43

Mirambell: "Voy a los Juegos en condiciones ideales con el objetivo del 'Top 15'"

18/01/2018 - 12:19

El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha asegurado este jueves que acudirá a los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, que se disputarán del 9 al 25 de febrero en esta ciudad de Corea del Sur, en unas condiciones "ideales" y con el objetivo de poder estar entre los quince mejores en la cita.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"El objetivo es entrar en el top 15, pelear por llegar a esa cuarta bajada. Si todo sale perfecto podríamos llegar más allá, pero hay que ser realista y ponderar los medios de que disponemos. En todo caso, nos vamos a Corea con unas condiciones ideales: el mejor nivel de pilotaje del año y una semana extra de descanso para afinar la preparación física", aseguró a los medios.

Tras lograr el billete en Saint Moritz con un nuevo Top 20 (19º puesto) ha optado por no participar en la cita de la Copa del Mundo de Königsee, lo que perjudicará su ranking final --actualmente es 20º en la Copa del Mundo y 31º en el absoluto IBSF, con 472 puntos--. "Sólo habré competido en siete de las ocho pruebas y es muy probable que algunos competidores me superen. De todos modos, considero la Copa del Mundo 2017-18 como la más difícil de todas en las que he competido", aseguró.

"El nivel de rivales ha sido muy alto, y también su número, ya que muchos países han desplazado hasta tres pilotos, en ocasiones hasta seis, por la coincidencia con la cita olímpica. Por este motivo se ha reducido el número de Top 20 logrados, pero mi nivel ha sido muy similar al de la pasada campaña, aunque los resultados no lo hayan reflejado del todo", matizó en este sentido sobre la Copa del Mundo.

Así, Mirambell ultima su puesta a punto para PyeongChang 2018, a los que confiesa llegar "más preparado que nunca" y satisfecho con el nivel de pilotaje demostrado, en el CAR de Sant Cugat para compensar una preparación previa más corta de lo habitual que le hizo ir de menos a más. "Este sacrificio en pos de un mejor estado de forma en febrero ha provocado que me haya costado un poco coger ritmo en las primeras citas de la Copa del Mundo. Sin embargo, también he registrado hitos importantes, como los 141 km/h, mi máxima velocidad punta personal, en Whistler", comentó.

Una de las claves del año fue el intervalo entre la cita inaugural de la Copa del Mundo, en Lake Placid, donde un resbalón en la salida relegó al español al 25º puesto, y la segunda carrera, en Park City. "El primer resultado suponía un serio aviso de cara a la clasificación para los Juegos, pero la experiencia mental de presión de esa semana acabó siendo muy positiva para mí. Con la ayuda de mi hermano Toni, fundamental en estas dos carreras, conseguimos revertir la situación para lograr la mejor actuación del año en Park City. En la primera bajada me quedé a menos de una décima del 8º puesto, y aunque luego pinché en la segunda, acabé 16º a una décima del 15º", rememoró.

Ander Mirambell hará un alto en su trabajo este viernes a las 19.00 horsa para citarse con todos sus seguidores en un directo simultáneo en su página de Facebook (facebook.com/anderskeleton) y su cuenta de Instagram (@anderskeleton) donde responderá a todas las preguntas y repartirá algunos premios entre los participantes.

