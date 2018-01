Prisa logra una refinanciación de su deuda hasta finales de 2022

Tenía un vencimiento de 957 millones en 2018 y otro 176 millones en 2019

La firma renueva su comité de dirección con cinco nuevos nombramientos

El consejo de administración de Prisa ha aprobado la firma de un acuerdo con la mayoría de sus acreedores financieros para prolongar cinco años el vencimiento de su deuda, según ha comunicado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sus acciones suben con fuerza en la bolsa española.

La compañía tenía que afrontar un vencimiento de deuda por 957 millones en 2018 y otro 176 millones en 2019, además de préstamos participativos por 439 millones de euros, según las cuentas correspondientes a 2016.

El acuerdo de refinanciación de deuda, que entrará en vigor no más tarde del próximo 30 de junio, contempla la extensión del vencimiento de la deuda hasta finales de 2022 y no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años -hasta diciembre de 2020-, con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja esperada de los negocios del grupo.

Así, establece un primer repago de 450 millones de euros, a realizar con los fondos obtenidos de la ampliación de capital aprobado el pasado mes de noviembre por la Junta General, cuando entre en vigor la refinanciación.

De hecho, el acuerdo está condicionado a que el grupo presidido por Manuel Polanco ejecute el aumento de capital. Además, el pacto establece la reasignación de la deuda actualmente registrada en Prisa para aproximarla al negocio de educación aprovechando su capacidad de generación de flujos, así como la modificación parcial del paquete de garantías de la deuda.

El acuerdo ha sido suscrito por una mayoría suficiente de acreedores financieros en importe de deuda y en número de acreedores en cada uno de sus tramos, y será objeto de desarrollo en los oportunos contratos de modificación de la deuda. Será tramitado por medio del procedimiento legal inglés denominado scheme of arrangement, a fin de que resulte eficaz frente a todos su acreedores financieros.

Renueva su comité de dirección

Asimismo el consejo de administración de Prisa ha aprobado este martes el nombramiento de Pedro García Guillén, Alejandro Martínez Peón, Augusto Delkáder, Jorge Rivera y Marta Bretos como nuevos miembros de su comité de dirección. El nombramiento de los cinco nuevos directivos surge a propuesta del consejero delegado de Prisa, Manuel Mirat, con el informe previo del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

De este modo, al nuevo comité de dirección del grupo presidido por Manuel Polanco se incorporan Pedro García Guillén como consejero delegado de Prisa Radio, Alejandro Martínez Peón como consejero delegado de Prisa Noticias, Augusto Delkáder como director editorial, Jorge Rivera como director de Comunicación y Relaciones Institucionales y Marta Bretos como directora de Gestión del Talento.

Además, continuarán desempeñando sus funciones actuales en el comité de dirección Guillermo de Juanes como director general financiero, Xavier Pujol como secretario general y director de la Asesoría Jurídica, Miguel Ángel Cayuela como consejero delegado de Santillana y Rosa Cullell como consejera delegada de Media Capital.

Pedro García Guillén fue consejero delegado de Movistar+ entre mayo de 2015 y diciembre 2017. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el Grupo Prisa. Entre otros cargos, ocupó el puesto de consejero delegado de Prisa TV y DTS (anterior Sogecable) entre 2009 y Mayo 2015. Anteriormente, entre 2000 y 2009, fue director general de El País.

El nuevo consejero delegado de Prisa Noticias, Alejandro Martínez Peón, ocupó idéntica responsabilidad ejecutiva en TeleCable entre octubre de 2009 y agosto de 2017. Previamente, fue director advisor de PwC, puesto al que llegó tras desempeñar varios puestos directivos en el Grupo Telefónica, tanto en España como en Latinoamérica. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo, cursó estudios en The London School of Economics and Political Science y en Standford University.

Otros nombramientos....

La actividad profesional de Augusto Delkáder, nuevo director editorial, se ha desarrollado fundamentalmente en la gestión de empresas de comunicación, líderes en los mercados de habla hispana. Delkáder fue director del Diario de Cádiz, miembro del equipo fundador de El País, publicación de la que fue director adjunto diez años y Consejero Delegado de la Cadena Ser y de Prisa Radio.

En otros ámbitos, Delkáder ha sido presidente del consejo social de la Universidad de Cádiz y patrono de la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo. Es licenciado en Derecho y Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, amplió sus estudios en el Reino Unido y Estados Unidos y es fellow de la primera promoción española de la German Marshall Fund. Actualmente es presidente de Prisa Radio y Cadena Ser, vocal del consejo de Caracol Radio y miembro del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces.

Jorge Rivera, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, era director adjunto de Información de El País desde marzo de 2016. Anteriormente fue director de Cinco Días desde junio de 2005 hasta marzo de 2016, diario en el que desempeñó las tareas de subdirector y redactor jefe. Formó parte de la sección de Economía de El País desde 1991 a 2000, después de participar en la fundación del diario El Sol en 1990 y en la de La Gaceta de los Negocios en 1989.

La nueva directora de Gestión del Talento, Marta Bretos, es inspectora de Trabajo y Seguridad Social y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, y desde 2011, es directora de Recursos Humanos de Prisa Radio, cargo que seguirá desempeñando.

Con anterioridad, Bretos había ocupado puestos similares tanto en la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE), como en Correos. Antes de asumir esta responsabilidad en Correos, fue jefe de Área de gestión de personal laboral del ministerio de Fomento y jefe del Servicio de Relaciones Laborales del ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

PUBLICIDAD