Cápsulas de café, cuchillas de afeitar, mecheros, toallitas o pajitas podrían tener los días contados en Baleares

Lo entiendo porque yo vivo en Canarias y el problema se agudiza más en las islas porque todo va a parar al mar y ya las costas y los océanos no aguantan más basura.



La gente le da igual todos, sean turistas o locales, tiran todo, colillas, plásticos, etc sin reciclarse y los vientos llevan todo para el mar, y ya no digo cuando montan fiestas, botellones, verbenas, etc, todo es de usar y tirar y la gente no es consciente y siendo así pues hay que legislar para que se aplique lo que debía hacerse normalmente si tuviéramos dos dedos de frente.