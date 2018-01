La banca pierde 42.000 empleados desde 2012

Si acudo a mi sucursal una vez, para cualquier gestión (...y no suelo ir) y me tienen más de 20 minutos esperando una cola, lo entiendo y lo asumo; si voy una segunda vez y me encuentro en la misma circunstancia, expongo mi malestar a la Entidad...si voy una tercera y la situación no cambia, aprovecho esa tercera visita y cancelo mi cuenta y servicios...Quizás sea una manera de que las Entidades entiendan que somos su fuente de ingresos, no ganado; a lo mejor, los Consejos de Administración, si ven peligrar su bonus y el precio de sus acciones, se animan a ir en la dirección correcta...