Ander Mirambell, clasificado para sus terceros Juegos Olímpicos

12/01/2018 - 17:39

El piloto español Ander Mirambell se ha clasificado para los terceros Juegos Olímpicos de su carrera, que disputará el mes que viene en PyeongChang (Corea del Sur), tras finalizar decimonoveno este viernes en la cita de la Copa del Mundo de Sankt Moritz (Suiza).

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El barcelonés consiguió la tercera plaza de los ocho países que aportarán a un deportista a los Juegos Olímpicos después de haber superado a Australia en la clasificación, ocupando la 20ª plaza en la general de la Copa del Mundo y la 29ª del ranking IBSF con 472 puntos.

Para celebrar su clasificación, recibió en la meta una pancarta sorpresa, obra de familia y amigos. "Me ha emocionado tanto que no sabía ni desplegarla. Desde aquí agradezco a todas las personas que han colaborado en su realización. Todavía no me creo que vayamos a los terceros Juegos. Necesitaré todavía un poco de tiempo para asimilarlo", señaló.

Según informa la RFEDH, Mirambell centrará desde ahora su trabajo en la puesta a punto física para la cita olímpica, motivo por el cual renunciará a participar en la carrera de Königsee (Alemania), prevista para la próxima semana. Así, regresará el domingo a Barcelona para seguir trabajando a las órdenes de su preparador físico, Bernat Buscà.

