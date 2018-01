Met Energía: "A finales de este año queremos comenzar a vender energía eléctrica"

Carlos Losada, consejero delegado de Met Energía. Nacho Martín.

La petrolera húngara MOL crece con fuerza en el negocio de comercialización de gas natural a través de Met Energía, una alianza con Benjamín Lacatos, dueño del 25% restante de la compañía. Su consejero delegado, Carlos Losada, nos explica sus planes.

¿Cómo ha ido el primer año?

Empezamos a suministrar gas en enero. En ese momento teníamos contratos firmados en firme por 2 TW de capacidad y eso fue lo que entregamos en el primer trimestre en el que la CNMC nos adjudica un 0,7% de cuota de mercado. Es la primera vez que cuando una comercializadora empieza a suministrar ya sale con nombres y apellidos en los informes trimestrales. Ahora estamos suministrando 3,3 TW, con lo cual en función de cómo haya sido el mercado global esperamos tener una cuota superior al 1%, que para el primer año y en un mercado tan grande como el español. Estamos satisfechos.

¿Piensan entrar en otros negocios en España?

Queremos invertir en España donde veamos una oportunidad con rentabilidad dentro de las infraestructuras de gas, aunque todavía es pronto para hablar. Podríamos hasta plantearnos comprar una distribuidora de gas aunque depende del tamaño, tampoco algo enorme. En España aún quedan algunas infraestructuras por montar, algunas regasificadoras y nosotros estamos analizando dónde podemos invertir, pero todavía no hay nada concreto. Si tú además de traer gas participas como accionista en el sistema gasista español o compras, también es un mensaje al Gobierno de que nos quedamos. Si entramos en una instalación será como accionistas y sin gestionar. Somos una comercializadora y eso servirá para que los actores del mercado del gas vean que vamos en serio. El grupo está bien financiado y buscando oportunidades.

¿Cómo ve el mercado mayorista?

En el mercado español los contratos de gas son bilaterales y no hay voluntad de transparencia. Se hacen operaciones fuera de las plataformas para que nadie se entere, algo que es normal en muchos otros sectores. Nadie sabe a cuánto se compra el cemento para una obra. Sin embargo, en el sector del gas queremos enterarnos y para eso existe MibGas. Ahora mismo los actores que tienen la mayor parte de cuota de mercado no están en MibGas para hacer sus operaciones. Si yo tengo un cliente desde hace 15, 20 o 30 años y he sido capaz de venderle y tener buena relación, pues no necesito una plataforma para hablar. Ya hablo directamente. Las ventajas de esa plataforma cuáles son, qué podría ganar... eso es lo que hay que entender si hay algo que ganar o no. Sería muy bueno para el sistema gasista, pero los que participan son los clientes y los productores, con lo que tiene que haber también algún beneficio para los productores, pero eso también hay que aclararlo.

Si tuviéramos 30 barcos para traer a España para MibGas sí que sería un cambio, pero cómo los traes y dónde los vendes. Tienes que encontrar tu hueco y el ritmo.

¿Qué previsiones tienen para el año que viene?

Este año queremos vender energía eléctrica a nuestros clientes. En el último trimestre estar negociando contratos para 2019. Dotarnos de la capacidad para vender, porque es una sinergia para nuestros mismos clientes; no es una estructura paralela, sino la misma y un equipo de operaciones nuevo. Buscamos acuerdos con aseguradoras o telecomunicaciones para ofertar un producto conjunto, pero hay que encontrar el interés común.

En el caso de electricidad podríamos analizar alguna compra, pero antes es preferible entrar y ver las métricas reales para analizar lo que compras. El año que viene tenemos que traer más gas a España. Razonablemente podemos crecer el año que viene a algo más del 1,5% de cuota de mercado.

PUBLICIDAD