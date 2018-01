330 43

Intel asegura que la vulnerabilidad de sus 'chips' ha sido inofensiva para los usuarios

La compañía lanzará actualizaciones la próxima semana para el 90% de toda su gama

El consejero delegado de Intel, Brian Krzanich, aseguró ayer que el agujero de seguridad detectado en determinados chips de la compañía no ha puesto al descubierto los datos de sus clientes. En su intervención en la jornada inaugural de la feria tecnológica del CES de Las Vegas, el directivo recalcó que "a día de hoy, no hemos recibido ninguna información que indique que estas cuestiones han sido aprovechadas para obtener datos de clientes. Y estamos trabajando incesantemente para asegurar que siga siendo así".

Aclarado lo anterior, Krzanich confirmó que su compañía emitirá actualizaciones en los próximos días para resolver los fallos de los microchips que lanzó al mercado en los últimos cinco años. "La seguridad es la prioridad número uno para Intel y para todo nuestro sector. Intel espera lanzar actualizaciones para más del 90 por ciento de la gama a lo largo de la próxima semana y el resto antes del final de enero. Creemos que el impacto sobre el rendimiento de estas actualizaciones dependerá de las cargas de trabajo", indicó.

La semana pasada se desveló que el propio Krzanich vendió la mitad de sus 500.000 acciones el pasado noviembre, operación con la que y obtuvo una ganancia de 24 millones de dólares (casi 20 millones de euros). Los títulos de Intel han caído el 6,26 por ciento desde que el pasado miércoles trascendió el agujero de segudidad de sus microchips. En concreto, fue la revista digital de tecnología The Register quien desveló un defecto de seguridad en millones de chips fabricados por Intel en la última década, lo que obligó a empresas como Microsoft, Linux y Apple a actualizar sus sistemas operativos. La semana pasada, el fabricante afirmaba que las actualizaciones no iban a perjudicar al rendimiento de los equipos, sino que su efecto será "dependiente de la carga de trabajo" y "no debería ser significativo" para el usuario medio.

