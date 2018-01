Zeta cierra 'Interviú' y 'Tiempo' tras reducir al 50% sus ventas desde 2011

Las dos revistas acumulan 'números rojos' por 7 millones en los últimos años

Evolución del negocio

La incesante pérdida de ingresos y lectores ha obligado al Grupo Zeta a cerrar Interviú y Tiempo, tras casi 42 y 36 años en los quioscos, respectivamente. La compañía fundada por Antonio Asensio Pizarro anunció así ayer la clausura definitiva de estas dos míticas publicaciones, alegando "motivos económicos", ya que en los últimos cinco años la editora de las revistas, Ediciones Zeta, ha registrado unas perdidas de siete millones de euros, mientras que la difusión ordinaria de las mismas se ha desplomado un 65%, informó la compañía en un comunicado.

A pesar de que los mayores costes se generan en la impresión y distribución de las revistas en papel, el grupo no parece dispuesto a mantener la versión online del producto. Y es que la página web de Interviú se mantendrá activa como un "fondo documental periodístico", por lo que no se publicarán nuevos reportajes de investigación. Del futuro de la revista Tiempo en Internet no se ha dicho nada, pero la cuenta de twitter de Interviú ya ha publicado que se va a despedir a "toda la plantilla de Ediciones Zeta".

"La causa principal (del cierre) es la imposibilidad de seguir sosteniendo durante más tiempo las importantes pérdidas generadas por ambas publicaciones en los últimos años, como consecuencia del vertiginoso descenso en la difusión y en los ingresos de publicidad que han sufrido de manera intensa y creciente", reconoció la propia compañía. No en vano, según las últimas cuentas publicadas en el Registro Mercantil, los ingresos totales de Ediciones Zeta se han desplomado un 50 por ciento en cinco años, desde los 13 millones registrados en 201 1 hasta los apenas 6,5 millones de 2016. La mitad de estos ingresos provienen de la venta de publicidad y la otra mitad de la de ejemplares de las dos míticas cabeceras.

Las pérdidas netas acumuladas por ambas publicaciones entre 2011 y 2016 suman 4,7 millones de euros, por lo que el ejercicio 2017 también ha sido muy complicado para la editorial, que luchaba por sobrevivir en pleno proceso de reestructuración del Grupo Zeta.

Asimismo, en los últimos cuatro años las revistas han perdido casi medio millón de lectores semanales, según los últimos datos publicados por el EGM, lo que afecta directamente a los ingresos obtenidos por la publicidad, que también están de capa caída en todo el sector. No en vano, la inversión publicitaria en revistas cayó un 2,8 por ciento entre enero y septiembre, hasta los 168,4 millones de euros, según los últimos datos publicados por Infoadex. En 2013, esta cifra alcanzó los 183 millones de euros.

En cuanto a la audiencia de la revista Interviú, ésta ha pasado de sumar 730.000 lectores semanales de media en 2013 a 375.000 en 2017, lo que implica un descenso del 48 por ciento (datos entre febrero y noviembre de EGM). Por su parte, Tiempo ha pasado de tener una audiencia de 153.000 lectores de media a la semana a 94.000 lectores en el mismo periodo referido.

Con el cierre de ambas cabeceras, Grupo Zeta sigue al pie de la letra el plan de saneamiento elaborado por Deloitte, que instó a la firma a liquidar su división de revistas para generar un ahorro anual de 27,4 millones de euros. En concreto, la consultora recomendó cerrar publicaciones como El Periódico de Aragón, El Periódico de Extremadura, La Crónica de Badajoz, Interviú o Tiempo, entre otras. Sin embargo, Deloitte veía viable tanto El Periódico de Catalunya como el diario Sport, que ultima un ERE, y apostó por la venta de revistas que sí son rentables, como Cuore, Viajar o Woman.

"Grupo Zeta está concentrando en este 2018 todos sus esfuerzos y recursos en la necesaria transformación digital, a la que se encamina de forma acelerada el sector de la comunicación. Para ello, en 2017 el Grupo culminó la venta de su división editorial Ediciones B y refinanció su deuda", explica la firma.

PUBLICIDAD