Repsol se alía con Starbucks y prueba un concepto de 'tiendas saludables'

Lanza su establecimiento 2.0 como "lugar donde cargar la energía"

Foto: Getty.

Repsol acaba de poner en marcha su primera tienda saludable en Madrid y espera abrir una segunda en Vitoria en las próximas semanas. La petrolera está realizando un plan piloto con un nuevo concepto que cada vez está más de moda, con la intención de que sus estaciones de servicio acaben siendo un destino por sí mismas, sin necesidad de vincularse el paso por las mismas al solo repostaje de carburantes.

La intención de Repsol es atraer a las estaciones de servicio urbanas, no solamente a los conductores, sino también a los vecinos de la zona. Para lograrlo, la petrolera ha lanzado una nueva marca, Repsol On, cuyo concepto es el de un "lugar donde cargar la energía".

La compañía pretende dar un salto cualitativo y cuantitativo en el surtido. De hecho, se ofrece pan artesano, café de Kenia, conexión de alta velocidad WiFi, pantallas LED y productos bio, ecológicos y responsables ,seleccionados cuidadosamente con la idea de potenciar los conceptos de hecho a mano, recién hecho y orgánico.

La intención, según explica la petrolera, es pasar a una cultura en la que sea tan importante cargar la energía del vehículo como la del cliente y vincularse a valores como el efecto detox, relajación, descubrimiento o disfrute.

La elección de esta nueva marca se relaciona con el always on de la petrolera: siempre disponible, siempre a tu servicio y supone una referencia transversal y para todas las generaciones por el On de todos los dispositivos de nuestras vidas y en una denominación universalmente comprensible.

El nuevo diseño, además, pretende ser coherente con los elementos de comunicación de la empresa, como la iluminación, la cartelería o las promociones y permitirá simplificar las operaciones de reposición, de limpieza y mantenimiento en las estaciones de servicio.

En la primera de estas gasolineras, ubicada en la calle Alberto Aguilera de Madrid, la petrolera ha instalado un córner de la famosa cafetería estadounidense Starbucks, cuya enseña gestiona en España el Grupo Vips.

La compañía, además del nuevo concepto de tienda Repsol On, cuenta con el tradicional de Sprint, así como con la fórmula que tiene en alianza con El Corte Inglés de Stop & Go.

La petrolera cambia así radicalmente de sentido en su línea de márketing, desde una oferta de bajo coste que suponía el lanzamiento de su proyecto de franquicia con Burger King a aliarse ahora con una marca premium como Starbucks.

Repsol también utilizó en su día la estación de servicio de Madrid para comenzar a instalar los puntos de recogida de Amazon, tal y como adelantó elEconomista. En la actualidad, la compañía ya dispone de estos Amazon Lockers en 70 de sus estaciones de servicio.

La petrolera está trabajando también para incrementar su relación con las empresas de la economía colaborativa y quiere convertir sus 3.500 gasolineras en un punto de recogida para BlaBlaCar.

Los profesionales del transporte también tienen su hueco. Repsol ofrece un sistema de gestión de reserva gratuita para camiones, de modo que pueden así descansar con las máximas comodidades, además de con una gran seguridad, ya que estas áreas disponen de cámaras que vigilan durante las 24 horas para evitar disgustos en la carga.

Por las estaciones de servicio de Repsol pasan diariamente un millón de personas. Las ventas relacionadas con productos no petrolíferos suponen casi el 40% de la facturación de una gasolinera.

Locales diseñados por Agustín Granell

El diseño de estas nuevas tiendas ha sido elaborado por el valenciano Agustín Granell con el concepto de un lugar donde cargar la energía.

El diseñador de Irid Design International ha trabajado también para compañías españolas como Telefónica, El Corte Inglés, Cepsa, Barceló y para grandes cadenas de distribución y hoteles como Sheraton, Harrods, Starbucks, Autogrill o Starwood, entre otros y ya participó en 2006 en el diseño de las tiendas Sprint de la petrolera.

PUBLICIDAD