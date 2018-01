La banca devuelve el 77% de las 'cláusulas suelo' en efectivo

Solo el 9,71% se ha restituido con medidas compensatorias

La banca española ha devuelto, por la vía extrajudicial, a los clientes con cláusulas suelo el 77% del dinero en efectivo. Este porcentaje se traduce en un reembolso de 1.567,85 millones de euros, según los últimos datos a cierre del mes de octubre, aportados por el Ministerio de Economía. El 9,71% de los afectados, 36.334, han acordado con la entidad la devolución del dinero a través de medidas compensatorias en los contratos hipotecarios.

En total, y desde que el Ejecutivo aprobó el pasado mes de enero una vía extrajudicial consistente en la reclamación de la cláusula suelo directamente a las entidades financieras, los bancos han devuelto ya 2.041,9 millones de euros.

Las distintas entidades han recibido un total de 1,07 millones de reclamaciones, de las que 469.233 han sido estimadas, 352.168 reclamaciones no han sido admitidas, 210.433 han sido desestimadas y 32.259, aún están pendientes de analizar. Entre las reclamaciones que no han sido estimadas, destacan un total de 150.825, el 42,8%, que fueron presentadas a pesar de que el cliente no tenía la cláusula suelo en su contrato hipotecario.

Entre las 469.233 reclamaciones estimadas, la mayoría, es decir, 416.369 (88,73%), se han saldado a través del cierre de un acuerdo con el consumidor, mientras que en una minoría de 6.731 (el 1,43%), no se ha logrado llegar a un acuerdo entre ambas partes. Finalmente, del total de las reclamaciones estimadas aún quedan pendiente de respuesta por parte del cliente para conocer si hay o no acuerdo final, un total de 46.133 (9,83%). Estas reclamaciones equivaldrían a una cuantía limitada, de poco más de 160 millones de euros.

El Ministerio de Economía aseguró la pasada semana que actualizará de manera mensual los datos de la evolución de las reclamaciones a los bancos por este tipo de cláusulas.

