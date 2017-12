Fomento avala la opa de ACS, aunque Abertis pierda con ella su españolidad

Moncloa estudia la autorización para Atlantia

El pulso entre el Gobierno español y Atlantia en torno a Abertis escribió un nuevo capítulo. El Consejo de Ministros dio este viernes su autorización a la oferta de compra de Hochtief, filial de ACS, sobre la española, pero dejó para 2018 su visto bueno, o no, a la de Atlantia. Aunque la oferta del grupo italiano fue previa a la de Florentino Pérez -la anunció en mayo- hasta el 21 de diciembre no pidió autorización al Ejecutivo español porque no consideraba que fuera necesaria. Hochtief la solicitó un mes antes, el 21 de noviembre, aplicando un criterio diferente, más acorde con el del Gobierno español.

El Consejo de Ministros, en su autorización del viernes, no tiene en cuenta, ni hace referencia, a los planes futuros del grupo presidido por Florentino Pérez para la concesionaria española. ACS pretende que Abertis deje de cotizar en España en caso de que su oferta de adquisición salga adelante, ya que la fusionaría con Hochtief. Esta operación, que convertiría Abertis en una empresa alemana, supondría un cambio de la nacionalidad también del propietario de importantes autopistas españolas, como la AP-7 o la AP-4, algo que ahora Fomento parece que no ve problemático y podría ser extensible a Atlantia, a pesar de que en un principio la posible pérdida de españolidad de Abertis había creado suspicacias en el Ejecutivo. Por esta sensibilidad, Italia vetó en 2006 una operación inversa. Entonces, Abertis trató de adquirir Auto-strade, germen de Atlantia, pero la operación fue bloqueada.

Con este antecedente, para tratar de buscar apoyo a su oferta tras el desencanto inicial de Criteria y Moncloa, Atlantia presentó un proyecto industrial en su oferta de adquisición sobre Abertis, que contempla mantenerla cotizando en España y con su propio consejo de administración y plan de negocio. Hochtief, por el contrario, no muestra esa sensibilidad españolista en su proyecto para Abertis.

No obstante, la autorización de Moncloa necesariamente no significa un mayor respaldo a la oferta del grupo alemán, sino un gesto indirecto que podría interpretarse como una recriminación por el retraso en la petición de autorización por parte de Atlantia. "La autorización se concede sin perjuicio de las que adicionalmente se soliciten y, en su caso, pueda otorgar el Consejo de Ministros de conformidad con la normativa de aplicación. Así, el Ministerio de Fomento tramita actualmente la solicitud de autorización realizada el pasado 21 de diciembre por parte de Atlantia", se indica en la referencia publicada por el Ejecutivo español. Asimismo, este documento afirma taxativamente, tras la posición contraria planteada por Atlantia en un principio, que "la transmisión de las acciones de Abertis, dueña de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje y con una participación significativa en Hispasat, debe ser autorizada por el Gobierno, según la legislación que regula las concesiones".

Por el momento, la autorización solo se refiere a las concesiones; no a Hispasat (que depende de Industria) y los requisitos que, según Fomento, cumple Hochtief, en principio también deberían ser válidos para Atlantia.

En este sentido, Moncloa especifica que la concesionaria ha explotado las autopistas durante al menos cinco años y que la transmisión de contratos serán totales y que se respeta "lo previsto" sobre la capacidad para contratar con la administración y "la solvencia exigida". Varias concesiones de Abertis en España están llegando a vencimiento y los mensajes que van llegando desde Fomento es que la intención es no prorrogarlos y recuperar la titularidad pública de las vías.

En la reciente campaña electoral en Cataluña, para los comicios del pasado 21 de diciembre, uno de los puntos del programa del PP era plantear la gratuidad de los peajes de la Generalitat, aunque no se esperan vencimientos hasta 2021. A nivel estatal, en el caso de la concesionaria presidida por Salvador Alemany, en la actual legislatura vencerá la concesión de Aumar, que opera la AP-7 entre Tarragona y Valencia y la que une Valencia y Alicante, así como la AP-4, que une Sevilla con Cádiz. Todas estas concesiones, que suponen en total 467 kilómetros, finalizan durante el ejercicio 2019.

Encontronazo con la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lleva un ritmo contrario al de Moncloa. La CNMV aprobó la oferta de Atlantia sobre Abertis en octubre sin la autorización de Moncloa a la opa, lo que ha creado fricciones con el regulador. Sigue sin dar luz verde a la de Hochtief. La oferta de la participada por ACS es superior en precio, ya que es 18,76 euros por acción, pero también exige una aceptación más alta en acciones. No se espera que Atlantia mejore su oferta - a 16,5 euros- hasta que el regulador vise la de Hochtief. La italiana defiende que tiene "las espaldas anchas" para hacerlo.

ACS y GIP ofrecerán sus activos renovables a Saeta en dos años

ACS y el fondo GIP se han comprometido a ofrecer a su participada Saeta Yield la compraventa de toda su cartera de activos de generación de energías renovables antes de junio de 2019, recoge 'Europa Press'. Así se explica en la ampliación del acuerdo que las dos partes mantienen desde que el grupo que preside Florentino Pérez segregó sus activos de energía verde en esta filial en la que entró GIP y posteriormente se colocó en Bolsa. En virtud de este acuerdo, Saeta tiene preferencia a la hora de comprar estos activos en el caso de que ACS y GIP los pongan a la venta. Ahora, en función de la ampliación del acuerdo, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la constructora y el fondo se comprometen a haber ofrecido todos sus activos a Saeta antes de año y medio, concretamente, de junio de 2019. Este cambio tiene lugar mientras Saeta está inmersa en una estrategia de crecimiento, por la que ha efectuado dos compras de instalaciones renovables a sus accionistas.

PUBLICIDAD