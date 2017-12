Los intangibles llegan hasta el 80% del valor empresarial

Corporate Excellence alcanza 85 alianzas estratégicas con organizaciones

Jaume Giró (derecha) con Sergi Loughney (izquierda), RSC de Abertis. eE

El 50% del valor total de una organización reside en sus intangibles -alcanzando el 80% en algunos sectores-, y representan una proporción mayor que los activos tangibles (instalaciones, maquinaria y bienes inmobiliarios) en el valor total de muchos negocios, según recoge el estudio de la evolución del peso de los intangibles que publica anualmente Brand Finance junto a Corporate Excellence en España.

El think tank Corporate Excellence-Centre for Reputation Leadership, presidido por Jaume Giró, concentra ya el 50% de la capitalización del Ibex tras la incorporación este año de Cepsa y Cemex y suman una veintena de grandes empresas. El patronato está formado por Telefónica, Santander, BBVA, CaixaBank, Iberdrola y Gas Natural Fenosa. El objetivo de la entidad es introducir indicadores no financieros para mejorar la toma de decisiones, favoreciendo así la creación de valor compartido y de largo plazo con el fin último de contribuir a la mejora de la sociedad.

Entre las empresas colaboradoras asociadas destacan Abertis, Bankinter, Coca-Cola, Correos, Danone, DKV Seguros Médicos, El Corte Inglés, Ibercaja, Mapfre, Popular, Renfe, Suez Water Spain y Grupo Volkswagen, además de las dos añadidas este año.

"En tiempos de posverdad, la dimensión ética es más necesaria que nunca. Y en el ámbito empresarial, intangibles como la marca, la comunicación o la reputación son la mejor brújula ante la complejidad de nuestro entorno y nos guían para hacer bien las cosas que realmente importan, porque la reputación no tiene atajos", explica Jaume Giró, presidente de Corporate Excellence desde 2015, además de director general de la Fundación Bancaria laCaixa y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Esade y en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra.

Un total de 560 personas han participado en las 32 actividades impulsadas por la think tank durante 2017. Igualmente ha consolidado su política de alianzas estratégicas este año, y ya suma 85 colaboraciones con organizaciones relevantes, como la Arthur W. Page Society, Fundacom, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y Esadecreapolis.

