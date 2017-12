El Corte Inglés acelera la refinanciación de 850 millones que vencen en 2018

El Corte Inglés ha pedido a la banca la refinanciación de un préstamo de 850 millones de euros que vence el mes de noviembre de 2018. La operación se enmarca dentro de un proceso global de reestructuración financiera, el tercero en menos de cinco años, por un importe en conjunto de 4.910 millones de euros.

Fuentes de El Corte Inglés explican que se trata de "un proceso normal, teniendo en cuenta que en el mercado existen ahora mejores condiciones" y apuntan que la idea es tener cerrado el acuerdo en el primer trimestre del próximo año. Estas fuentes explican que, aunque lo que se está renegociando es el tramo que vence el año que viene, no se descarta refinanciar la totalidad de la deuda. "Estamos escuchando ofertas de la banca", dicen.

La empresa que preside Dimas Gimeno acordó la primera refinanciación de su pasivo el 14 de noviembre de 2013 con la firma de un crédito sindicado con entidades como Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell, HSBC, Morgan Stanley y Bank of America Merrill Lynch. Ese contrato constaba de dos partes. Por un lado estaban los 850 millones de euros, con vencimiento en 2018, y destinados al circulante, y por el otro la deuda a largo plazo, por importe de 4.060,4 millones de euros y vencimiento a ocho años, concretamente en 2021.

Poco tiempo después, sin embargo, El Corte Inglés acudió de nuevo a la banca para tratar de mejorar las condiciones del préstamo y, de este modo, el 27 de julio de 2015, firmó una nueva refinanciación de la deuda, modificando determinadas cláusulas relacionadas, por ejemplo, con los ratios que el grupo debía cumplir o el reparto de dividendos. Al cierre del último ejercicio, el pasado mes de febrero el saldo dispuesto de esa financiación ascendía a 1.582,3 millones de euros y, según explicaba la compañía en sus cuentas anuales, "el tipo medio de la deuda se sitúa en un rango de mercado". El crédito, que El Corte Inglés intentará ahora refinanciar por tercera vez, está garantizado con la hipoteca de centros comerciales, con un valor neto contable al cierre del anterior ejercicio de 2.744,2 millones de euros.

Emisión de 500 millones

Asimismo, y al margen de la refinanciación bancaria, la compañía ha registrado un nuevo programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por importe de 500 millones de euros, que se suma al que ya emitió en 2013 por valor de 300 millones, con vencimiento a dos años.

Cada pagaré tendrá un valor no- minal de 100.000 euros, por lo que el número máximo en cada momento no podrá exceder de 5.000. Para el desarrollo del proceso, que no incluye la opción de amortización anticipada, figuran como entidades colaboradoras BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, Banco Santander, Bankia y CaixaBank.

El grupo de los grandes almacenes acudió por primera vez a los mercados de deuda a finales de 2013, cuando emitió bonos por valor de 600 millones, a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo otorgados por su financiera. Posteriormente, en enero de 2014, la firma captó también, a través de Hipercor, 500 millones, con una emisión privada de bonos sénior a siete años que cotizan en Irlanda.

