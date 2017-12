Ikea desvió beneficios a Liechtenstein con un autocrédito de 5.400 millones

Son siempre los mismos, SIEMPRE.



Han hecho un tinglado, con el cual, ganan más... y más.... pero para qué? para qué quieren más si según ellos, No podemos salir de la Tierra que no hay vida en otros planetas...



La vida es más simple que ganar dinero a mansalvas a costa de un pueblo que está esclavizado.



El que no quiere ver la realidad es porque no quiere. Estos judíos sionistas (Élites), se han inventado un método en el cual esclavizan al pais que desean. España está quebrada pero no por nuestra mala gestión, sino por la AVARICIA de éstos sinvergüenzas. No olviden que la mitad del ibex está en manos de los EE.UU.



Llámenme loco, me encanta.