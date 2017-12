Televisa, Torreal y Romy cierran la venta de su 53,5% de Imagina a Orient

La operación está pendiente del visto bueno sólo por parte de China

Torreal, Televisa y Gerard Romy, uno de los tres empresarios fundadores del grupo Imagina, han cerrado la venta de su 53,5% de la compañía al fondo de inversión chino Orient Capital. Según han confirmado fuentes próximas al acuerdo, la firma definitiva de los contratos está pendiente tan sólo de los últimos ajustes y de recibir la aprobación por parte de las autoridades del país asiático. La operación se ha cerrado por unos 850 millones de euros, lo que valora la firma que ostenta los derechos audiovisuales de la liga de fútbol española (LFP) en unos 1.800 millones de euros.

El cambio en el accionariado se produce tras la decisión de Torreal, la firma de capital riesgo del empresario Juan Abelló, de poner a la venta su 22,5% en el capital tras varios años en el accionariado y una vez cumplidas sus expectativas de retorno de la inversión. Aunque, en un principio, se especuló con la salida de todos los socios finalmente, además de Torreal, sólo venderán Televisa, dueña de un 19% de las acciones y Romy, que controla el 12%.

Los otros dos fundadores del grupo, Jaume Roures y Tatxo Benet, que controlan cada uno otro 12% del capital, que se mantienen y se mantendrán al frente de la gestión, continuarán en el accionariado. Al igual que el gigante de la publicidad WPP, con el 22,5%, una empresa a la que tanto Roures como Tatxo Benet le habían pedido quedarse.

En una entrevista con elEconomista el pasado 30 de mayo, Benet aseguraba ya que el desembarco en el accionariado de Orient Capital "es una buena oportunidad, porque nos va a permitir entrar en un gran mercado como el chino de la mano de un buen socio, y eso es algo imprescindible para poder hacer negocios en el país". Imagina tiene una voluntad firme de crecer en el mercado chino, tanto en contenidos, como con deportes.

"Queremos no solo llevar series occidentales, sino también producir allí. Además, hay una política de Estado de hacer crecer el fútbol en el país, como deporte para potenciar, entre otras cosas, la salud ciudadana. China es uno de los mayores polos de crecimiento del mun- do", aseguraba el socio de Imagina.

No en vano, una filial de la compañía catalana, Mediapro Exhibitions, ya está construyendo junto a Phoenix Group, un parque temático sobre el futbolistas Lionel Messi en la ciudad china de Nanjing,. El Messi Experience Park tiene una inversión prevista de 170 millones de euros y, según anunció el propio Roures, abrirá sus puertas en 2020.

La búsqueda de negocios fuera de España se ha convertido en la piedra angular de Imagina y sus filiales para incrementar los ingresos y seguir en la senda de los beneficios, en la que entró en 2015, tras ganar 137,7 millones frente a los números rojos de 2014. La firma está impulsando su negocio de producción de series, programas, películas y de cobertura de eventos deportivos y de actualidad en otros países. En las cuentas del año pasado, la matriz de Mediapro explica que la mejora en su facturación (un 1,3% hasta los 1.498 millones) se debe a la "excelente evolución de la división de gestión de derechos en el contexto del nuevo modelo de comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional".

Así, la venta conjunta de los derechos de la Primera División promovida por la LFP no sólo ha permitido a los equipos pequeños ingresar más, si no que ha modificado también los horarios en los que se juegan los grandes partidos para adaptarse a los horarios de Asia y elevar la demanda de los contenidos ahí, lo que beneficia a Imagina. No en vano, el último clásico del año se jugó a las 13 horas de España que son las 19 horas en China.

A su vez, Imagina insiste en que gran parte de sus ingresos provienen de fuera de España, aunque no se refleje en sus resultados, puesto que el desglose se elabora teniendo en cuenta el domicilio fiscal de la empresa que da el servicio y no la ubicación del cliente. Así, oficialmente, España aporta el 86,9% de los ingresos.

