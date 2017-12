330 43

Alma en Pena, una marca de calzado para mujer muy diferente

23/12/2017 - 13:41

MADRID, 20 (CHANCE) Desde la pasada semana la firma de calzado Alma en Pena está presente con dos tiendas físicas en Madrid. La inauguración contó con Pilar Rubio como madrina de la marca, que con esta nueva apertura consigue abrirse a un mercado más amplio.

Alma en Pena organizó una gran fiesta de inauguración como adelanto de la Navidad, a la que acudieron multitud de rostros conocidos como Elena Furiase o Esmeralda Moya. Y donde su directora, Mónica Rucabado y su hila, la diseñadora Mónica Gil nos contaron como es gestionar la firma y el trabajo mano a mano entre madre e hija.

El nombre de Alma en Pena es cuanto menos ingenioso, su directora cuenta el motivo de esta elección: "Alma en Pena nace en un momento en el que estábamos un poco tristes porque vendimos una empresa que era un fondo de inversión, y el nombre vino un poco de broma hasta que al final pensamos que era ideal para una marca de zapatos". "¡Llevamos ya once años con la marca, hemos ido creciendo en todo, imagen, diseño, calidad. Al reforzar la comunicación, hemos tenido un empujón muy grande, somos una marca de calzado para mujer muy diferente, un zapato muy cómodo".

Desde Alma en Pena tratan de reinventar un look casual y tradicional con un calzado especial: "Pretendemos que tu look comience por los zapatos y yo creo que eso lo hemos conseguido, también en invierno, aunque nos cueste más porque es una época menos alegre. Buscamos bases muy cómodas siguiendo las tendencias actuales y a partir de ahí buscamos adornos, pedrería sin caer en lo exagerado, que pueda vestir una chica joven y una señora más mayor a la vez".

El truco de la marca está en la forma de trabajar, ya que madre e hija lo hacen mano a mano: "Nos basamos en la familia, mi hija también está en el equipo de diseño. Y hasta ahora estamos muy orgullosos a pesar de la dificultad que conlleva cualquier empresa con los altibajos", asegura Mónica. Su hija, también tocaya y encargada del diseño, nos da las claves del calzado: "Realmente nosotros tenemos un sello de identidad muy fuerte que es la pedrería, estamos todo un poco locos porque nos encanta que los zapatos tengan personalidad y seguimos las tendencias pero siempre con pedrera y bordados, siempre dando nuestro punto de locura".

Ambas coinciden en las ventajas que tiene el trabajo en equipo: "Trabajar de madre a hija es mas positivo que negativo, nos llevamos bien, además compartimos todo, somos muy afines, aunque menos mal que no tenemos la misma talla de zapatos".

Aunque también reconocen las dificultades con las que se encuentran en un mercado tan grande como es la moda: "Cuesta hacerse hueco en el mercado español, no puedes fallar en ningún momento, tienes que mantenerte". En cuanto a las copias que surgen dicen no darles importancia: "Todos nos inspiramos en todo, no son copias, aunque a veces da rabia. Además simplemente siguiendo las tendencias ya estás copiando".

