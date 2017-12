330 43

Pescado azul, frutas, verduras y carnes saludables, las comidas más sanas para hacer en Navidad

22/12/2017 - 11:51

El pescado azul, las frutas y verduras, las carnes saludables y el marisco en dosis moderadas son las comidas más sanas para estas navidades, según ha informado el especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario HM Puerta del Sur, José Ángel Díaz Pérez.

Por ello, Díaz Pérez ha recomendado moderación en el consumo de carnes ricas en grasas saturadas como el cordero el cabrito o el cochinillo, recordando que otras como las de pollo de corral, pavo, capón, codorniz o conejo son más saludables. "No se debería renunciar a degustar el jamón ibérico en cantidades razonables, ya que es una buena fuente de ácidos grasos monoinsaturados, hierro, calcio y vitamina B1", ha recalcado.

PELIGROS DEL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL

Dicho esto, el experto ha avisado de que el cordero, el cochinillo, los fiambres y los quesos curados empeoran los niveles de colesterol LDL, que aumentan la formación de la placa de ateroma. Además, prosigue, un elevado consumo de alcohol produce un empeoramiento de la función hepática y, al mismo tiempo, el exceso de alcohol y de proteínas puede precipitar crisis gotosas.

Los mariscos también son una "buena opción" debido a su contenido en ácidos grasos omega-3 y minerales como zinc, hierro y selenio, si bien es mejor tomar pequeñas cantidades para evitar el incremento del ácido úrico. Asimismo, el doctor ha aconsejado alternar el consumo de carnes y pescados y ha recordado que el pescado azul es saludable por su contenido en ácidos grasos omega-3 que previenen las enfermedades cardiovasculares.

"Durante la Navidad es aconsejable dejar a un lado las salsas y limitar el consumo de dulces. Y, al igual que a lo largo del año, incluir dos o tres raciones diarias de fruta y verdura. También se debería reducir la ingesta de alcohol, sobre todo el de alta graduación", ha apostillado.

En este sentido, el especialista de HM Hospitales ha señalado que los excesos no solo incluyen el aumento de peso, sino el empeoramiento del perfil lipídico, el perfil hepático y la hiperucemia. Todos estos factores podrían elevar el riesgo de infarto de miocardio o de accidente cerebrovascular.

"Ayunar con el objetivo de darse luego un homenaje no solo no ayuda a controlar el peso, sino que puede tener efectos negativos para la salud, aumentando los niveles de ácido úrico y precipitando la hiperucemia. Por lo tanto, la receta adecuada para no castigar la salud durante las fiestas navideñas reside en permitirse pequeños excesos y compensar luego con ejercicio físico. Además, también debe aumentarse el consumo de frutas y verduras en detrimento de otros productos más calóricos y ricos en grasas saturadas", ha comentado, para zanjar recomendado caminar 20 minutos a paso ligero tres días a la semana, o subir y bajar cuatro pisos dos veces al día.

