La FEDDH firma un acuerdo con Iberdrola como "inyección del reconocimiento" a la Liga de Hockey Femenina

21/12/2017 - 17:01

La Federación Española de Deportes de Hielo (RFEDH) e Iberdrola han firmado este jueves un acuerdo de patrocinio para el desarrollo de la Liga de Hockey Hielo Femenino, un apoyo que refuerza la ayuda público-privada como apuesta de "futuro" y que servirá como "inyección de reconocimiento" de la competición y de los deportes de hielo en España.

"El proyecto de IBERDROLA (IBE.MC )va por encima del proyecto económico, supone una inyección del reconocimiento que va más allá del que os podéis imaginar. Un apoyo que tiene como punta de lanza la liga de hockey pero se va a extender más allá, también irá a la Copa de España y al Campeonato de España de Curling", valoró el presidente de la FEDDH, Frank González, durante la presentación del acuerdo con Iberdrola en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El dirigente espera mejorar la competitividad de la liga femenina, ascendiendo el número de equipos en la máxima categoría a diez o doce. También desea que este acuerdo sea un punto de partida para el crecimiento de este deporte. "Esperamos disponer de más pistas en España y, sobre todo, un Centro de Alto Rendimiento. Tenemos un buen 'feeling' en esa dirección", reconoció.

Todos estos esfuerzos trabajan una mayor proyección de la Federación Española de Deportes de Hielo. "Todavía queda un largo camino para llegar a los niveles de financiación que nos equipare a otras federaciones nacionales e internacionales, pero creo sinceramente que la vía emprendida para favorecer la colaboración público-privada es el futuro", confesó.

Además, serían las jugadoras quienes saldrían beneficiadas de este crecimiento, después de que "los sacrificios del deporte de alta competición" no hayan sido siempre valorados por las instituciones, aunque Frank González aseguró que "la recompensa permanece".

La capitana del SAD Majadahonda, Elena Álvarez, habló en nombre de todas las jugadores de la liga de hockey femenina para pedir una mayor difusión. "Es muy importante que se dé a conocer, porque si el hockey masculino no se conoce, imaginaos el femenino. Hay gente en Majadahonda que tiene una pista de hielo y un equipo al lado de sus casas y no saben ni que hay pista ni que hay equipo", comentó.

GONZÁLEZ CASTAÑO: "PARTICIPAR EN LOS JUEGOS SERÍA UN GRAN ÉXITO"

"Eso me parte el corazón porque conozco el hockey hielo femenino y el hockey hielo en sí y es un deporte que atrapa. Cada persona que viene a verlo o lo prueba, luego no se puede desenganchar", continuó la jugadora.

Por su parte, el director general de Deportes del CSD, Jaime González Castaño, calificó como "determinante" este nuevo acuerdo entre la RFEDH e Iberdrola, que es a su vez un "ejemplo de formato" de la colaboración público-privada que se persigue desde el Consejo y las distintas federaciones.

"Se trata de poner en valor el pilar del apoyo rotundo al deporte femenino, y no por cuestión de justicia o convencimiento propio, sino por una cuestión de sentido común. No es que esté de moda o lo que toca, el deporte femenino es una realidad y ha venido para quedarse, por lo que la función del CSD es asegurar que no se vaya nunca", valoró.

Sobre la Federación Española de Deportes de Hielo, el dirigente se refirió a "algunos aspectos peculiares". "España no es un país óptimo para el desarrollo de los deportes de hielo ni tampoco estamos sobrados de instalaciones, aunque aspiramos a solucionarlo a corto plazo. No son las mejores premisas de partida, pero la institución sirve como un acicate para que lo apoyemos más decididamente", admitió.

Todos esos esfuerzos del CSD irán dirigidos a igualar a España con las "superpotencias" en deportes de hielo. "Aunque estamos en la Segunda B Mundial porque nos metió un gol Polonia y nos volvió a suceder en 2012, vamos mejorando el nivel para participar en los Juegos Olímpicos. Sería un gran éxito y estoy seguro de que lo vamos a conseguir porque estamos estableciendo los cimientos sólidos para que el desarrollo futuro sea posible", detalló.

En este sentido, la responsable de patrocinios de Iberdrola, Carmen Cabrera, resaltó los acuerdos de la entidad con hasta quince federaciones deportivas donde se trabaje "como pilar la igualdad", además de asegurar que buscarán una mayor "visibilidad" en la liga femenina con jugadoras que se convertirán en el "reflejo en el que se miren muchas generaciones".

